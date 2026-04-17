Un gruppo di attivisti ha organizzato una protesta davanti al Teatro del Maggio di Firenze il 17 aprile 2026, in occasione della rappresentazione dell’opera "The Death of Klinghoffer". L’evento, inserito nel cartellone del prestigioso Festival del Maggio Musicale Fiorentino, ha richiamato l’attenzione di numerosi cittadini e membri di associazioni pro-Palestina, che si sono radunati nei pressi del teatro per esprimere il loro dissenso contro la messa in scena dell’opera.

L’opera "The Death of Klinghoffer", composta da John Adams, è stata oggetto di discussioni a livello internazionale per i suoi temi delicati.

Essa narra l’uccisione di Leon Klinghoffer, passeggero della nave Achille Lauro, avvenuta durante un atto terroristico compiuto nel 1985 da un commando palestinese. La rappresentazione, prevista al Maggio Musicale Fiorentino, è stata contestata dagli attivisti, i quali hanno manifestato la propria posizione con striscioni, slogan e momenti di raccoglimento silenzioso di fronte all’ingresso del teatro.

Le ragioni della protesta a Firenze

Gli organizzatori della manifestazione hanno chiarito che la loro iniziativa non era rivolta contro l’arte in sé, ma contro “scelte culturali che possono risultare dolorose per alcuni popoli o comunità”. Durante la protesta, svoltasi in modo pacifico, sono stati esposti cartelli e distribuiti volantini che richiamavano l’attenzione sulla questione palestinese, con un riferimento specifico all’attualità del conflitto israelo-palestinese.

Alcuni partecipanti hanno sottolineato come la messa in scena dell’opera rischi di “riportare in primo piano una pagina di grande sofferenza senza il dovuto rispetto per tutte le parti coinvolte”.

Le contestazioni e le accese discussioni pubbliche relative a quest’opera di John Adams si sono già verificate negli anni in diverse città del mondo, spesso contrapponendo i sostenitori della libertà artistica ai membri delle comunità direttamente coinvolte nei fatti narrati. A Firenze, le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione, garantendo il regolare svolgimento sia della serata teatrale sia della manifestazione.

Il Maggio Musicale Fiorentino e il dibattito sull'opera

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è riconosciuto come uno dei punti di riferimento storici della cultura musicale in Italia.

Dal 1933, ospita annualmente uno dei maggiori festival di musica lirica e sinfonica d’Europa. Il suo cartellone è noto per includere titoli contemporanei e opere complesse, spesso accompagnate da dibattiti su tematiche sociali e politiche.

L’opera "The Death of Klinghoffer", scritta nel 1991 da John Adams su libretto di Alice Goodman, è rappresentata nei principali teatri internazionali ma rimane frequentemente oggetto di discussioni. Ciò è dovuto alla sensibilità dei temi trattati e alle diverse interpretazioni che il pubblico e l’opinione pubblica possono dare. In questa occasione, il Teatro del Maggio ha confermato la rappresentazione, evidenziando, attraverso i materiali informativi, il proprio impegno per un dialogo continuo tra arte, società e attualità.

Questa scelta si inserisce nella tradizione del festival di promuovere il confronto culturale anche su questioni complesse, mantenendo un ruolo attivo nella riflessione pubblica non solo musicale, ma anche civile.