Taylor Swift è l'artista più ascoltata di sempre su Spotify, mentre l'album "Un Verano Sin Ti" di Bad Bunny detiene il primato come disco più riprodotto. "Blinding Lights" di The Weeknd è il brano più gettonato. Questi primati, annunciati per il ventesimo anniversario di Spotify, includono anche "The Joe Rogan Experience" come podcast più seguito e "A Court of Thorns and Roses" di Sarah J. Maas come audiolibro più popolare.

I dati raccolti in due decenni di attività, da centinaia di milioni di fan, rivelano artisti e tendenze che hanno plasmato la cultura globale.

Spotify, fondata nel 2006 in Svezia, conta oggi oltre 750 milioni di utenti. Taylor Swift, icona del pop, è un fenomeno musicale e commerciale: ha registrato i maggiori incassi nella storia dei tour con "The Eras Tour" ed è la musicista donna più ricca, con un patrimonio stimato in 2 miliardi di dollari. Si è anche distinta per il suo appoggio alla democratica Kamala Harris.

Nella classifica degli artisti più ascoltati di tutti i tempi, a contendere il primato a Swift c'è Bad Bunny, l'artista portoricano la cui ascesa globale è stata marcata da esibizioni come quella al Super Bowl. Seguono Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem, Kanye West e Travis Scott, tra i primi dieci.

Questo successo riflette il peso dello streaming, che genera l'82% dei ricavi dell'industria musicale statunitense, con Spotify che detiene oltre il 31% della quota di mercato globale.

Spotify: vent'anni di evoluzione e primati

Fondata nell'aprile 2006 a Stoccolma da Daniel Ek e Martin Lorentzon, Spotify ha rivoluzionato il consumo musicale, affermandosi come la piattaforma leader mondiale. Con 751 milioni di utenti, di cui circa 290 milioni abbonati paganti, e un'offerta in oltre 184 mercati, la sua influenza è innegabile nel panorama culturale internazionale.

Tra gli album più ascoltati di sempre figurano "Un Verano Sin Ti" di Bad Bunny, "Starboy" e "After Hours" di The Weeknd, "÷ (Deluxe)" di Ed Sheeran, "SOUR" di Olivia Rodrigo, "SOS" di SZA, "Hollywood’s Bleeding" di Post Malone, "Lover" e "Midnights" di Taylor Swift.

Completano la lista "AM" degli Arctic Monkeys, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" di Billie Eilish e "Future Nostalgia" di Dua Lipa.

Le canzoni che hanno segnato la storia dello streaming includono "Blinding Lights", "Shape of You" di Ed Sheeran, "Starboy" di The Weeknd ft. Daft Punk, "As It Was" di Harry Styles, "Someone You Loved" di Lewis Capaldi e "Sunflower" di Post Malone e Swae Lee. Per i podcast, oltre a "The Joe Rogan Experience", si distinguono "Gemischtes HacK" e "Crime Junkie"; negli audiolibri, "A Court of Thorns and Roses" è affiancato da "The Fellowship of the Ring" di J.R.R. Tolkien e "Fourth Wing" di Rebecca Yarros.

Questi dati consolidano il ruolo centrale di Spotify nell'influenzare le tendenze musicali e culturali globali negli ultimi due decenni, offrendo una panoramica sull'evoluzione dei gusti del pubblico.