La Scuola sociopolitica e imprenditoriale della diocesi di Nola, giunta alla sua XII edizione e intitolata "Educare alla pace. Disegnare il futuro", si appresta a concludere il ciclo di incontri formativi con un appuntamento di rilievo: la seconda edizione della 'Piazza della democrazia'. L'evento si terrà il 30 maggio, a partire dalle ore 10, presso il suggestivo complesso delle Basiliche paleocristiane di Cimitile. Questa edizione introduce una significativa novità: la prima edizione del Villaggio delle buone pratiche, che presenterà tre esempi concreti di impegno per il bene comune nella diocesi, abbracciando sia l'ambito sociopolitico che quello imprenditoriale.

Tematiche e relatori

La tematica centrale dell'incontro, "La fede che genera impegno sociale, politico e imprenditoriale", sarà esplorata attraverso le figure emblematiche di san Paolino e san Bartolo Longo. A presentarla sarà don Giovanni De Riggi, parroco di Cimitile, noto storico della chiesa e docente presso l'Istituto superiore di Scienze religiose "Duns Scoto" Nola-Acerra. L'incontro vedrà inoltre la partecipazione di illustri testimonianze: Vincenzo Liguoro, fondatore di Impronta Solidale srl; Nello Tuorto, presidente di Finetica Ets; e Sabatino Trinchese, sindaco di Visciano. Il ruolo di moderatore sarà affidato a don Giuseppe Autorino, direttore dell'Ufficio di pastorale sociale della diocesi di Nola.

Collaborazioni e visione della Scuola

La XII edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale della diocesi di Nola, guidata da Giuseppina Orefice, è frutto di una sinergica collaborazione tra gli Uffici di pastorale sociale e il Progetto Policoro diocesani, Finetica Ets e il Dipartimento di economia, management e istituzioni (Demi) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'iniziativa delle "Piazze della democrazia" è stata concepita per restituire centralità alle agorà reali nella costruzione del futuro del territorio. Come sottolineato da Giuseppina Orefice, responsabile della Scuola, l'obiettivo è "restituire centralità alle agorà reali nella costruzione del futuro del nostro Paese".

Nelle edizioni precedenti, la Scuola ha costantemente approfondito temi di stringente attualità, tra cui l'autonomia differenziata, la parità sociale, la sanità pubblica, la disabilità, l'imprenditoria sociale e il terzo settore, l'intelligenza artificiale, il lavoro e l'economia. Tutti questi argomenti sono stati analizzati e discussi alla luce dei principi della Dottrina sociale della Chiesa, promuovendo una partecipazione attiva e responsabile nella vita sociale, politica ed economica della comunità.