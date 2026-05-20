Il fine settimana cinematografico si apre con due titoli di punta per pubblici diversi: "Amarga Navidad", l'ultima opera di Pedro Almodóvar, e "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" di Jon Favreau. L'offerta include anche due film horror, un documentario sportivo e storie di avventura e spionaggio, proponendo un mix tra cinema d'autore e produzioni internazionali.

"Amarga Navidad", scritto e diretto da Pedro Almodóvar, è tra i film d'autore più attesi del mese. Il regista spagnolo esplora l'autofiction, sdoppiandosi nei personaggi di Elsa e Raul.

Elsa è una regista fallita, piegata alla pubblicità di intimo, che nel Natale 2004, dopo la morte della madre, è afflitta da emicranie e attacchi di panico. Accanto a lei, Bonifacio, pompiere e spogliarellista. Almodóvar si identifica anche in Raul, un regista un tempo famoso ma ora in declino, che ventidue anni dopo, nel 2026, racconta di sé stesso attraverso Elsa.

Il ritorno di Star Wars e le proposte horror

Dopo sette anni, l'universo di George Lucas torna al cinema con "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", diretto da Jon Favreau. Negli ultimi anni, la saga ha nutrito la passione dei fan soprattutto tramite Disney+, con spin-off e nuove diramazioni narrative. Tra queste, The Mandalorian è stata la più popolare, grazie alla forza della coppia formata da Din Djarin e Grogu.

Due horror per gli amanti del brivido. "Obsession" di Curry Barker vede Bear, commesso in un negozio di musica, acquistare un giocattolo soprannaturale e desiderare la sua amica d'infanzia Nikki. "Passenger", di André Øvredal (già autore di Autopsy e Demeter – Il risveglio di Dracula), narra la vicenda di una giovane coppia che, durante un viaggio on the road, assiste a un raccapricciante incidente stradale. Convinti di aver lasciato l'orrore alle spalle, scopriranno una presenza inquietante a bordo. La premessa del film evidenzia: "Lo scorso anno 130 milioni di persone sono partite per un viaggio on the road. Oltre 15mila di queste non sono mai tornate".

Documentari, storie italiane e di spionaggio

Il cinema italiano propone "Aldair – Cuore giallorosso" di Simone Godano. Questo documentario ripercorre la carriera e il profondo legame tra il campione brasiliano, la squadra e la città di Roma. Il documentario prende avvio dalla celebrazione per i sessant'anni di Aldair, il 30 novembre 2025 allo Stadio Olimpico, prima della partita Roma-Napoli, per svelare l'uomo dietro il calciatore.

Tra le uscite nazionali, "Io non ti lascio solo" di Fabrizio Cattani, adattamento del romanzo di Gianluca Antoni, segue due ragazzi alla ricerca del loro cane scomparso, affrontando una realtà più complessa. Sul fronte internazionale, "Spyne" di Anna Antonelli, ispirato a una storia vera di spionaggio, racconta di Pierre, agente dei servizi segreti francesi in Medio Oriente sotto copertura di pilota.

Rischia la tetraplegia e diventa bersaglio di agenti di Paesi non amici, intenzionati a carpirgli informazioni segrete.

Dal 21 maggio, le uscite includono anche "Il protagonista" di Fabrizio Benvenuto, la commedia svizzera "Don’t Let the Sun" di Jacqueline Zünd e il drammatico giapponese "Nobody Knows – Come si diventa adulti" di Kore‑eda Hirokazu. In streaming figurano "Ladies First" di Thea Sharrock e "Jack Ryan: Ghost War" di Andrew Bernstein. Dal 25 maggio, le sale accoglieranno i documentari d’arte "King Marracash" di Pippo Mezzapesa e "Lucio Fontana – The Final Cut" di Andrea Bettinetti.