Il mercato del libro italiano ha registrato un avvio d'anno decisamente positivo nei primi quattro mesi del 2026, grazie all'impulso del bonus biblioteche. Questa misura ha avuto un impatto significativo nel Sud del Paese e per le librerie indipendenti. Circa 35 milioni di euro del fondo ministeriale sono stati spesi tra gennaio e aprile, indirizzando risorse verso le aree e gli operatori più fragili della filiera. L'analisi dell'Associazione Italiana Editori (AIE) evidenzia una crescita complessiva delle vendite a valore del 3,8% nel settore trade.

Il Sud Italia ha mostrato un notevole +9%, mentre le librerie indipendenti hanno visto un incremento dell'11,3%. Anche gli editori non appartenenti a grandi gruppi hanno beneficiato, con un aumento del 4,1%. Complessivamente, le copie vendute sono aumentate del 2,5%.

Generi in crescita e impatto territoriale

Tra i generi, i fumetti si sono distinti con un aumento del 14%. Buoni risultati anche per narrativa straniera, libri per bambini e ragazzi e narrativa italiana. Particolarmente rilevante è il balzo del romance, che ha registrato un eccezionale +20,3%. La non fiction ha subito flessioni. Il Sud Italia ha ricevuto il 31% del fondo biblioteche, e le sue vendite nel mercato trade rappresentano il 19% del totale nazionale, confermando l'impatto positivo nelle regioni più svantaggiate.

Contesto e dinamiche di vendita

Il mercato italiano spicca in Europa, dove Germania e Francia hanno registrato flessioni. Il prezzo medio del libro è salito dell'1,2% a 14,97 euro, a fronte di un'inflazione generale del 2,8%. L'analisi evidenzia una performance disomogenea tra gli editori, con il 55% dei primi 1.000 marchi per venduto che ha visto una crescita. Le librerie fisiche si confermano il canale di vendita più dinamico, con una crescita del 7,5% a valore. L'e-commerce ha mantenuto una stabilità (+0,7%), mentre la grande distribuzione ha subito una flessione del 14,6%. Il bonus biblioteche si è rivelato uno strumento efficace per sostenere i comparti e i territori più fragili.