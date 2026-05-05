Stanno facendo molto discutere le parole che Elena ha usato per commentare il comportamento di Emanuel Lo nella scorsa puntata di Amici, in particolare il momento in cui ha fatto finta di cadere dalla sedia perché non era d'accordo con i giudizi della giuria. L'allieva ha definito "scorretti e infantili" gli atteggiamenti del professore della squadra avversaria, e sui social c'è chi non ha gradito questa critica.

Il commento della titolare di Amici

Tra un paio di giorni si registrerà l'ottava puntata del serale di Amici, ma sul web si sta ancora parlando di quello che è successo sabato scorso in studio.

Nel daytime che è andato in onda il 4 maggio, infatti, Elena si è lasciata andare a parole molto dure nei confronti di Emanuel Lo e dell'atteggiamento che ha avuto durante la sua sfida con Alessio.

"C'erano le votazioni e lui ha fatto finta di cadere dalla sedia. Ci sono rimasta male perché pensavo si fosse sentito male davvero e poi stavo ascoltando il giudizio. Per me ha modi di fare molto infantili e scorretti", ha detto la cantante della scuola senza girarci troppo intorno.

Il parere degli spettatori

La critica che Elena ha mosso al professore di ballo non è piaciuta alla maggior parte dei fan di Amici, soprattutto a chi pensa che la ragazza dovrebbe prendere le cose con più leggerezza.

"Elena rimane male per tutto, anche per Emanuel che finge di cadere dalla sedia.

Per me è esagerata", "Egocentrismo ne abbiamo?", "Lei è l'ultima che può giudicare Emanuel visto che il suo prof è quel pagliaccio di Rudy Zerbi", "Ma perché si lamenta sempre di tutto?", "Elena dice che Emanuel è infantile, e il Rudy cosa sarebbe?", "Pensa di essere al centro del mondo", "Emanuel ha fatto quel gesto perché voleva il punto per Alessio, lei non centra nulla", si legge su X.

Elena che parla dell’infantilità di Emanuel e il suo prof è Rudy fa ridere #amici25 — apatica (@__4p4t1c4__) May 4, 2026

In arrivo gli ultimi verdetti della giuria

Giovedì 7 maggio ci sarà l'ultima registrazione di Amici 25, e la curiosità dei fan è tutta per le decisioni che prenderanno i giudici.

Gigi D'Alessio, Elena D'Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio dovranno scegliere i finalisti di questa edizione del talent tra i sei allievi che sono ancora in gara (tre rappresentanti del canto e tre del ballo).