Nel fine settimana del 25 maggio 2026, il box office cinematografico italiano ha visto un esordio trionfale per The Mandalorian and Grogu, il nuovo capitolo della saga di Star Wars diretto da Jon Favreau. Il film si è piazzato in vetta alla classifica, incassando 1 milione 321 mila euro nel solo weekend, con una media di 2.541 euro per ciascuna delle 520 sale. In cinque giorni, il totale ha raggiunto quasi 1 milione 685 mila euro.

Al secondo posto si è confermato Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua. La pellicola ha raccolto quasi 1 milione 114 mila euro nel fine settimana, registrando un calo del 53% rispetto al periodo precedente e una media di 2.278 euro in 489 cinema.

L'incasso complessivo di Michael in Italia ammonta a 23 milioni 142 mila euro in cinque settimane di programmazione.

I risultati degli altri film in classifica

Il terzo gradino del podio è stato occupato da Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel, che ha aggiunto 872 mila euro agli incassi, con una media di 1.601 euro in 545 sale. Il totale cumulato del film, dal 29 aprile, ha raggiunto quasi 30 milioni 709 mila euro.

In quarta posizione si è distinto l’horror Obsession, che ha mostrato una crescita del 16% rispetto al weekend precedente. Il film ha ottenuto 704 mila euro, registrando la media per sala più alta della top ten, con 2.774 euro su 254 schermi, per un totale di 1 milione 618 mila euro in 15 giorni.

Al quinto posto ha debuttato Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, presentato in concorso a Cannes. La pellicola ha incassato quasi 378 mila euro, con una media di 1.260 euro in 300 cinema. Seguono, in sesta posizione, l'horror Passenger con 203 mila euro e una media di 983 euro su 207 schermi, e al settimo posto Le città di pianura di Francesco Sossai, vincitore ai David di Donatello, che ha raccolto quasi 102 mila euro con una media di 640 euro in 159 sale, raggiungendo un totale di quasi 2 milioni 297 mila euro dal 25 settembre.

L’ottava posizione è stata occupata da Pecore sotto copertura, che ha incassato 90 mila euro per un totale di 819 mila euro in 20 giorni. Al nono posto si trova In the Grey di Guy Ritchie, con 55 mila euro nel weekend e quasi 369 mila euro complessivi in due settimane.

Chiude la top ten Hopper il segreto della marmotta, con 41 mila euro nel fine settimana e 186 mila euro in 15 giorni.

Andamento generale del mercato cinematografico

Il box office complessivo del fine settimana ha raggiunto 5 milioni 279 mila 692 euro e 670.737 spettatori. Questo dato segna un calo significativo del 31% rispetto al fine settimana precedente e un più marcato 49% rispetto allo stesso periodo del 2025, quando era in uscita il film Lilo & Stitch.