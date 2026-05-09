Il 15 maggio 2026 debutta nelle sale "Obsession", il primo lungometraggio horror di Curry Barker, regista ventiseienne già noto per i suoi contenuti virali su YouTube. Prodotto da Blumhouse, Focus Features (Universal) e Spooky Pictures, il film vede protagonisti Michael Johnston e Inde Navarrette. L’uscita segna un momento significativo per Barker, che ha ottenuto ampio consenso internazionale al Toronto International Film Festival (98% su Rotten Tomatoes) e all’Overlook Film Festival 2026.

La trama segue Bear (interpretato da Michael Johnston), un commesso timido, che acquista un misterioso "One Wish Willow", un oggetto esoterico che esaudisce un unico desiderio.

Bear, innamorato dell'amica d'infanzia Nikki (Inde Navarrette), lo usa per far sì che lei si innamori di lui. Tuttavia, il desiderio innesca una trasformazione ossessiva e pericolosa in Nikki: un purgatorio psicologico generato dalla volontà di Bear, non possessione. Nikki diventa un personaggio in bilico tra attrazione e repulsione, come descritto dall’attrice. Johnston interpreta Bear come un individuo ambivalente, tra vittima e carnefice, costretto a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni. Il film esplora così temi profondi come il consenso, la manipolazione e la pericolosità dei desideri non ponderati, usando il soprannaturale per riflettere sulle dinamiche relazionali contemporanee.

Riconoscimenti e Analisi

"Obsession" ha riscosso successo per la sua capacità di fondere l'horror classico con tematiche attuali legate ai rapporti sentimentali e all'autonomia individuale. La narrazione bilancia tensione psicologica e jump scares efficaci, offrendo una profonda analisi dei personaggi, specialmente di Bear, che evolve da figura empatica a uomo cieco di fronte alla sofferenza altrui. L'interpretazione di Inde Navarrette è unanimemente riconosciuta come uno dei pilastri della pellicola, una performance "career-defining" che mostra la trasformazione di Nikki tramite sottili ma evidenti cambiamenti nella cadenza, nella voce e nella fisicità. La chimica con Johnston si adatta alle diverse sfaccettature di Nikki, rendendo il lavoro sui personaggi particolarmente impressionante.

La cura per i dettagli tecnici è evidente negli elementi visivi, che giocano con forti contrasti di luce calda e blu, creando scene suggestive in chiaroscuro e contribuendo a generare efficaci momenti di paura. La colonna sonora, composta da Rock Burwell, alterna atmosfere sognanti a passaggi di pura inquietudine, amplificando l'ansia. Il sound design, con i suoi passaggi dal sussurro all'urlo, contribuisce a un costante senso di disagio. Sebbene usati con parsimonia, gli effetti speciali pratici, grotteschi e ben realizzati, lasciano un'impronta duratura. La produzione è stata curata da figure di spicco come Jason Blum per Blumhouse e Roy Lee per Spooky Pictures, garantendo una realizzazione di alta qualità.

Curry Barker: Dal Web al Grande Schermo

Prima di "Obsession", Curry Barker si era fatto notare nel 2024 con "Milk & Serial", un mockumentary horror in stile found footage realizzato con un budget di soli 800 dollari, che ha superato i due milioni di visualizzazioni su YouTube. Il suo percorso dal successo online al debutto cinematografico riflette una tendenza crescente tra i giovani filmmaker capaci di innovare linguaggi e raggiungere nuovi pubblici. Barker, a soli ventisei anni, si afferma come una voce originale nel cinema di genere, mescolando riferimenti pop e ansie contemporanee. Attualmente, il regista è già impegnato nel suo prossimo progetto, "Anything But Ghosts", di cui curerà la scrittura, la regia e l'interpretazione.

Distribuito da Universal Pictures, il film è una potente riflessione sui confini tra desiderio e rispetto altrui. Si rivolge sia agli appassionati del genere horror sia a un pubblico più ampio, offrendo una storia che, attraverso la paura, esplora le complesse dinamiche affettive del nostro tempo.