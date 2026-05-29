Elettra Lamborghini sarà alla conduzione della quarta edizione de La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi. L'evento è in programma sabato 25 luglio 2026 allo Stadio del Mare di Pescara e sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 il 5 settembre.

Dettagli dell’edizione 2026

L’evento ritorna a Pescara dopo il successo del 2025, quando lo Stadio del Mare ha registrato oltre 30.000 presenze e la messa in onda su Rai 2 ha ottenuto ottimi ascolti. Per la prima volta, la conduzione sarà affidata a Elettra Lamborghini, artista con oltre 2,5 miliardi di stream e 15 dischi di platino, protagonista dell'estate musicale con il singolo “Bam Bam Bambina”.

Il progetto, ideato da Melozzi, continua a fondere canto popolare abruzzese e pulsazioni moderne, con uno “sforzo artistico e tecnico enorme”. Previsto il ritorno del grande coro femminile e nuove esplorazioni musicali dedicate anche a Gabriele d’Annunzio. L’evento, a ingresso gratuito, si svolge sotto la direzione artistica del Maestro, compositore, direttore d’orchestra, violoncellista e produttore discografico abruzzese.

Contesto e promozione

La manifestazione è promossa e finanziata dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con il Consiglio regionale e il Comune di Pescara. La Notte dei Serpenti si conferma un contenitore identitario in cui dialetti, memoria popolare e musica contemporanea si fondono davanti a un pubblico trasversale, capace di coinvolgere generazioni diverse.