Il Parco archeologico di Ercolano e il Packard Humanities Institute celebrano un importante traguardo: venticinque anni di una proficua collaborazione. Questa partnership, avviata nel 2001, ha rappresentato un pilastro fondamentale per la conservazione, la ricerca e la valorizzazione del prestigioso sito archeologico campano. L'anniversario è stato commemorato in occasione della visita di Jean Packard, presidente del Packard Humanities Institute, che ha incontrato il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano, per ripercorrere i successi ottenuti.

Un Quarto di Secolo di Successi e Tutela

Dal 2001, la sinergia tra il Parco archeologico e il Packard Humanities Institute ha permesso di realizzare interventi cruciali per il recupero e la tutela di numerose aree del sito. Gli sforzi congiunti si sono concentrati sulla conservazione dei reperti e delle antiche strutture, garantendo la salvaguardia di un patrimonio inestimabile. Tra i risultati più evidenti di questa lunga collaborazione si annoverano il restauro di edifici storici, la messa in sicurezza di ambienti complessi e l'impulso a significative attività di ricerca scientifica. Il direttore Sirano ha enfatizzato come questa partnership sia diventata un vero e proprio “modello di collaborazione pubblico-privato nel settore dei beni culturali”, un esempio virtuoso di gestione e valorizzazione.

L'Impegno Internazionale del Packard Humanities Institute

Il Packard Humanities Institute si distingue come un'organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti, dedicata al sostegno della ricerca e alla conservazione del patrimonio culturale su scala internazionale. Fondato da David Woodley Packard, l'istituto promuove attivamente progetti in ambito archeologico, storico e scientifico, ponendo una particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione dei siti di rilevanza mondiale. La collaborazione con il Parco archeologico di Ercolano emerge come uno degli esempi più duraturi e significativi di intervento congiunto tra enti pubblici italiani e fondazioni private straniere, testimoniando un impegno costante e una visione condivisa.

Durante la recente visita, sono stati rievocati i molteplici interventi concretizzati grazie a questa alleanza strategica. Tra questi, spiccano la digitalizzazione di archivi storici, fondamentale per la fruizione e lo studio, la formazione di personale specializzato, che garantisce competenze avanzate nella gestione del sito, e la creazione di percorsi di visita innovativi, capaci di arricchire l'esperienza dei visitatori. Il Parco archeologico di Ercolano, situato a breve distanza da Napoli, si conferma come uno dei siti più rilevanti dell'area vesuviana, attirando ogni anno migliaia di visitatori affascinati dalla storia e dalla cultura dell'antica città romana, un'eredità che la partnership ha contribuito a preservare e rendere accessibile.