Il 27 maggio 2026, la sala del Consiglio comunale di Cortona ha ospitato la presentazione ufficiale di "Cortona Hidden Treasures", un nuovo progetto di comunicazione culturale e turistica promosso dall'associazione Amici di Cortona. L'evento ha visto la partecipazione straordinaria degli scrittori di fama internazionale John Grisham e Frances Mayes, figure profondamente legate al borgo toscano e alla sua regione, la Toscana. La loro presenza ha conferito un respiro internazionale all'iniziativa, sottolineando l'importanza di valorizzare il patrimonio locale.

Frances Mayes, celebre autrice del bestseller Under the Tuscan Sun, ha giocato un ruolo cruciale nel promuovere la notorietà di Cortona a livello mondiale. Le sue opere hanno affascinato milioni di lettori e viaggiatori, rendendo la città una meta ambita e raccontandone le suggestioni paesaggistiche e culturali. Anche John Grisham, autore di successi come Il Cliente e Il socio, ha scelto Cortona come sua dimora, acquistando una casa e narrando questa esperienza in alcune delle sue recenti pubblicazioni. La presentazione del progetto ha rappresentato la sua prima apparizione pubblica dopo il trasferimento nel borgo.

"Cortona Hidden Treasures": valorizzazione e nuove narrazioni

Il progetto "Cortona Hidden Treasures" si propone di valorizzare il patrimonio storico, artistico e identitario della città aretina.

Per raggiungere questo obiettivo, verranno impiegati diversi strumenti di comunicazione: dalla produzione di video e pubblicazioni editoriali alla creazione di contenuti digitali e percorsi interattivi, resi accessibili tramite QR code. L'intento è quello di offrire narrazioni contemporanee e innovative, pensate per un pubblico sia italiano che internazionale, capaci di svelare gli aspetti più curiosi e meno conosciuti di Cortona e del suo territorio. L'associazione Amici di Cortona mira così a rafforzare il legame tra la città, i suoi residenti e i visitatori, promuovendo una conoscenza più approfondita dei luoghi e delle loro storie. La partecipazione di personalità di spicco come Grisham e Mayes è fondamentale per amplificare la visibilità dell'iniziativa, consolidando l'immagine di Cortona come centro di scambi culturali internazionali.

Cortona: tra patrimonio storico e interventi di tutela

La sala del Consiglio comunale, sede dell'evento, è uno dei luoghi istituzionali più emblematici di Cortona, simbolo del connubio tra la storia e l'attualità del borgo. L'edificio include anche la scalinata monumentale, oggetto di un importante intervento di restauro avviato a maggio 2026. Questa operazione è stata deliberata con l'obiettivo primario di tutelare l'opera architettonica e di prevenire infiltrazioni di umidità nei fondi sottostanti. I lavori, sostenuti congiuntamente dall'Amministrazione comunale e da soggetti privati, saranno eseguiti durante la stagione primaverile-estiva, periodo ideale per garantire le condizioni climatiche ottimali.

Sarà comunque assicurata la riapertura della scalinata in occasione dei principali eventi cittadini, minimizzando i disagi. Questi interventi rientrano in una più ampia strategia di cura e valorizzazione del patrimonio urbano di Cortona, una città che si distingue per il suo ricco tessuto storico e culturale. La presenza di autori internazionali e le nuove iniziative di comunicazione contribuiscono a rafforzare la reputazione di Cortona come destinazione d'eccellenza nel panorama turistico e culturale italiano, consolidandone l'immagine di punto di incontro per comunità locali e visitatori da tutto il mondo.