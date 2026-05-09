Il 15 maggio 2026 segna l’arrivo nelle sale di «Obsession», il primo lungometraggio di Curry Barker, un ventiseienne ex comico e celebrità di YouTube, distribuito da Universal Pictures. Il film, che ha debuttato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival riscuotendo un eccezionale consenso del 98% su Rotten Tomatoes, si presenta come una delle nuove rivelazioni del cinema horror internazionale. Tra i produttori figurano nomi di spicco come Focus Features, la celebre Blumhouse di Jason Blum e Spooky Pictures di Roy Lee. La pellicola narra la storia di Bear, un timido commesso di un negozio di musica interpretato da Michael Johnston, e della sua collega e amica d’infanzia Nikki, a cui dà volto Inde Navarrette.

La trama si sviluppa da una premessa tanto semplice quanto inquietante: Bear, profondamente innamorato di Nikki ma confinato nella cosiddetta «friend zone», cerca disperatamente di conquistare il suo amore. Dopo numerosi tentativi falliti, si reca in un negozio esoterico dove acquista una «One Wish Willow», un bastoncino che promette di esaudire un unico desiderio. Il commesso lo avverte delle possibili conseguenze negative, dicendo che "molti clienti sono tornati a lamentarsi". Ignorando l’avvertimento, Bear esprime il suo desiderio e, in modo inaspettato, Nikki si trasforma da amica complice in un’amante ossessiva e pericolosa. La giovane si ritrova prigioniera di un incantesimo che la rende incapace di controllare la propria volontà.

Non si tratta di possessione demoniaca, ma della tragica condizione di una ragazza intrappolata nell’ossessione scatenata dal desiderio egoistico di un altro.

Curry Barker: dal successo sul web all'esordio nel grande horror

Barker non è nuovo al genere horror. La sua ascesa è iniziata nel 2024 con «Milk & Serial», una produzione a bassissimo costo (800 dollari) girata nello stile found footage, che richiamava titoli iconici come «The Blair Witch Project». Caricato su YouTube, il film ha rapidamente superato i due milioni di visualizzazioni, catturando l’attenzione non solo del pubblico digitale, ma anche di influenti produttori cinematografici internazionali. Il percorso di Barker conferma un trend emergente nel panorama horror contemporaneo: figure nate e cresciute sul web, come Jordan Peele, Zach Cregger e i fratelli Philippou, che passano dalla comicità digitale al grande schermo, ridefinendo le convenzioni del genere.

Il successo di «Obsession» è anche merito delle interpretazioni dei suoi protagonisti. Michael Johnston è particolarmente efficace nel bilanciare le insicurezze e i lati oscuri del suo personaggio, Bear, che incarna sia la "vittima" che il "carnefice", in un delicato equilibrio tra amore autentico e desiderio egoistico. Inde Navarrette, già apprezzata nella serie «Tredici», ha affrontato la sfida di interpretare Nikki, oscillando "tra la Nikki naturale e quella ossessionata nella stessa scena", descrivendo l’esperienza come "un gioco di attrazione e repulsione". Nel cast secondario figurano anche Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy Richter.

Produzione e temi chiave di «Obsession»

La produzione di «Obsession» vanta il supporto di realtà di spicco come Focus Features, Blumhouse e Spooky Pictures, con Jason Blum in veste di produttore esecutivo, a garanzia della credibilità del progetto.

Il film è stato presentato in anteprima il 5 settembre 2025 nella sezione Midnight Madness del Toronto International Film Festival, dove ha subito conquistato l’attenzione della critica e si è assicurato la distribuzione internazionale.

La pellicola intreccia sapientemente elementi di commedia nera e profonde riflessioni sul consenso, esplorando tematiche universali come il desiderio, l’amore e le dinamiche di potere all’interno delle relazioni giovanili, ambientate in una provincia americana fatta di solitudini e sogni di fuga. Il regista Curry Barker ha voluto sottolineare l’importanza del messaggio: "Viviamo in un mondo di gratificazione istantanea… Ma credo che l’amore sia qualcosa che va guadagnato nel tempo, costruito giorno per giorno".

Il notevole riscontro ottenuto a Toronto e il coinvolgimento di produttori di alto profilo nel genere horror preannunciano un futuro promettente per la carriera di Barker, che ha già in cantiere un nuovo progetto intitolato «Anything But Ghosts».

Con «Obsession», Curry Barker si afferma nel panorama horror contemporaneo, combinando la sua esperienza digitale con una narrazione cinematografica accessibile e una profonda riflessione sociale. Questo debutto è sostenuto da un cast promettente e una produzione di alto livello, elementi che fanno presagire ulteriori sviluppi nel racconto del terrore made in USA.