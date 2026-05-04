È "One Battle After Another" ("Una battaglia dopo l'altra") di Paul Thomas Anderson il vincitore del David come miglior film internazionale. Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato mercoledì 6 maggio 2026, durante una cerimonia di premiazione che si terrà in diretta dagli storici studi di Cinecittà a Roma. L'evento, atteso appuntamento per il cinema, sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 e in 4K sul canale Rai4K (numero 210 di Tivùsat), garantendo una copertura completa per gli appassionati. Sarà inoltre disponibile in diretta su Rai Radio2 e sulla piattaforma RaiPlay, ampliando ulteriormente l'accessibilità.

L'edizione 2026 della cerimonia vedrà alla conduzione la coppia formata da Flavio Insinna e Bianca Balti, chiamati a guidare la serata che celebra le eccellenze cinematografiche. Il film di Anderson, distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Entertainment Italia, ha già riscosso un notevole successo internazionale, confermando le aspettative.

La trama di "One Battle After Another" vede protagonista Leonardo DiCaprio nei panni di Bob, un rivoluzionario in declino che conduce un'esistenza ai margini della società, affiancato dalla sua indipendente figlia Willa, interpretata da Chase Infiniti. La narrazione prende una svolta drammatica quando, dopo sedici anni, riappare il suo acerrimo nemico, interpretato da Sean Penn, e Willa scompare.

Bob si lancia così in una disperata ricerca, costringendo padre e figlia ad affrontare insieme le complesse conseguenze di un passato irrisolto.

Il film ha già collezionato importanti successi, aggiudicandosi ben sei premi Oscar su tredici candidature totali, tra cui l'ambita statuetta per il miglior film. Paul Thomas Anderson è stato riconosciuto dall'Academy come miglior regista e per la miglior sceneggiatura non originale. Tra gli altri premi Oscar vinti, figurano quello per il miglior montaggio, assegnato ad Andy Jurgensen, e quello per il miglior casting, a Cassandra Kulukundis. Infine, Sean Penn ha ottenuto l'Oscar come miglior attore non protagonista, consolidando il prestigio della pellicola.

Nella cinquina per il David al miglior film internazionale, "One Battle After Another" ha prevalso su altre opere di rilievo. Gli altri candidati erano "Ainda estou aqui" ("Io sono ancora qui") di Walter Salles, "Ṣawt al-Hind Rajab" ("La voce di Hind Rajab") di Kaouther Ben Hania, "The Brutalist" di Brady Corbet e "Yek tasadof-e sade" ("Un semplice incidente") di Jafar Panahi.

La cerimonia di premiazione, che si svolge negli studi di Cinecittà, rappresenta un momento culminante per il panorama cinematografico italiano, attirando l'attenzione di un vasto pubblico e di numerose personalità del settore. L'ampia copertura mediatica, dalla trasmissione televisiva in diretta su Rai 1 e Rai4K alla disponibilità su RaiPlay e Rai Radio2, sottolinea l'importanza e la risonanza di questo evento nel calendario culturale nazionale.