Pistoia sarà Capitale Italiana del Libro 2026. A dicembre, la città ospiterà la prima edizione del Salone delle Riviste, iniziativa del Centro per il Libro e per la Lettura, presieduto da Giuseppe Iannaccone e diretto da Luciano Lanna. L'annuncio è stato dato dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

L'annuncio è stato accolto con entusiasmo e soddisfazione, vedendo nell'evento un ulteriore passo nel percorso culturale di Pistoia. Il Salone è un'occasione preziosa per rafforzare la lettura e il confronto di idee, inserendosi in un calendario di attività già ricco.

Il calendario 2026 include: librobus per anziani; “lista di nozze in libreria”; “libro sospeso”; “Giochi di lettura”; "buste a sorpresa"; “favole al telefono” per bambini malati; “book parties”; e “un libro in regalo” dai bibliotecari per nuovi lettori.

Il Salone delle Riviste: Istituzioni e Presentazione

Il Salone delle Riviste nasce dalla collaborazione tra Ministero della Cultura e Centro per il Libro e per la Lettura. L’annuncio è avvenuto al Salone internazionale del Libro di Torino, il 16 maggio, nella sala Lisbona del Lingotto, durante un incontro di avvicinamento.

Hanno partecipato Alessandro Campi, Giuseppe Iannaccone, Adriano Monti Buzzetti, Valdo Spini e Antonio Tarasco. La scelta di Pistoia conferma il suo ruolo crescente nelle politiche culturali italiane.

Il Centro per il Libro e per la Lettura, con Iannaccone e Lanna, promuove iniziative originali e inclusive. La sinergia tra istituzioni e territorio è un punto di forza per valorizzare lettori e nuovi pubblici.

Pistoia Capitale Italiana del Libro: Un Percorso di Crescita Culturale

Nel 2026, Pistoia si distingue per proposte di accessibilità e coinvolgimento nella promozione della lettura. La città ha ideato progetti innovativi in biblioteche e spazi pubblici. Tra le attività consolidate: il librobus e iniziative per la lettura inclusiva.

Il Salone delle Riviste consolida il profilo di Pistoia come centro di scambio e crescita culturale. Informazioni su Pistoia Capitale italiana del Libro 2026 sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali social.