Un passo significativo per la formazione artistica locale si concretizza a Bari con l'ufficializzazione dell'accordo tra la Fondazione Petruzzelli e il Comune di Bari. L'intesa mira all'istituzione di una nuova Accademia della Danza, direttamente collegata al prestigioso Teatro Petruzzelli della città. L'annuncio, avvenuto il 20 giugno 2026, segna la nascita di un vero e proprio polo di eccellenza dedicato ai giovani che aspirano a intraprendere una carriera professionale nel mondo della danza. Questo progetto si inserisce in un più ampio quadro di valorizzazione della disciplina e di rafforzamento dell'offerta formativa nel settore delle arti performative nell'intera area metropolitana barese.

Il percorso formativo della nuova accademia sarà curato da docenti qualificati, con una comprovata esperienza nei principali teatri italiani e internazionali. L'obiettivo primario, come sottolineato dall'accordo, è fornire «strumenti professionali, creativi e culturali a una nuova generazione di interpreti», secondo le parole del sovrintendente della Fondazione Petruzzelli, Massimo Biscardi. La formazione sarà rivolta a ragazzi e ragazze in età scolare e includerà anche masterclass con coreografi ospiti di fama e significative attività di palcoscenico, integrate nella programmazione istituzionale del teatro. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha evidenziato l'importanza cruciale dell'iniziativa per «dare finalmente al territorio uno spazio stabile di formazione nella danza, collegato a una delle istituzioni culturali più autorevoli della città».

Un nuovo polo per la danza nel Sud Italia

L'Accademia della Danza troverà la sua sede negli spazi appositamente individuati all'interno delle strutture della Fondazione Petruzzelli, garantendo così una connessione diretta e costante tra l'attività didattica e la vibrante vita teatrale. Questa proposta innovativa si affiancherà ad altre iniziative già promosse dalla fondazione, quali scuole di musica e laboratori artistici. Una delle sue caratteristiche distintive sarà l'apertura verso l'esterno: il calendario delle lezioni sarà arricchito da momenti pubblici, spettacoli e incontri con artisti già affermati nel panorama della danza. La nuova accademia ambisce a diventare un punto di riferimento essenziale per l'intero Sud Italia, colmando un vuoto formativo che da tempo era stato segnalato dagli operatori del settore.

Dal punto di vista artistico, la direzione della Fondazione Petruzzelli ha reso noto che la selezione dei candidati si baserà sia sulla valutazione del talento intrinseco che sulla motivazione personale. L'obiettivo dichiarato è formare «un vivaio stabile di giovani danzatori capaci di inserirsi anche in contesti internazionali e di collaborare con le produzioni della casa». In questo modo, il legame tra il teatro e la nascente accademia sarà non solo costante ma anche funzionale, contribuendo sia all'arricchimento del cartellone degli spettacoli sia alla crescita professionale delle nuove generazioni di artisti.

Il Teatro Petruzzelli: storia, ruolo e prestigio

Il Teatro Petruzzelli si conferma come uno dei principali poli culturali di Bari e dell'intero Mezzogiorno.

Inaugurato nel lontano 1903 e fedelmente ricostruito dopo il devastante incendio del 1991, è oggi gestito dall'omonima Fondazione. Ogni anno, ospita stagioni di lirica, balletto, concerti e spettacoli che attraggono un vasto pubblico, sia a livello nazionale che internazionale. La sua struttura non è solo un simbolo architettonico di grande valore, ma anche un dinamico laboratorio di formazione e produzione artistica. La programmazione del Petruzzelli ha registrato la partecipazione di migliaia di spettatori annualmente, offrendo al territorio una proposta culturale ricca e diversificata, che spazia dalla musica alla danza. Negli ultimi anni, la fondazione ha attivato numerose iniziative didattiche e di divulgazione, con percorsi dedicati a studenti e giovani talenti, consolidando il ruolo del teatro come punto di riferimento non solo per la fruizione, ma anche per la produzione culturale autonoma.