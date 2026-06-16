Il Museo Nazionale del Cinema di Torino celebra Bong Joon Ho, regista influente. Il cineasta sudcoreano, premio Oscar per Parasite, riceverà la Stella della Mole il 23 settembre 2026 al Cinema Massimo. Sarà protagonista di una masterclass sulla sua carriera e la sua visione del cinema.

L'incontro, alle 18 e condotto da Carlo Chatrian, direttore del Museo, ripercorrerà il percorso artistico dell'autore della Korean New Wave. Alle 20, Bong Joon Ho introdurrà una proiezione speciale di Parasite, il film che nel 2020 ha fatto la storia degli Oscar come primo lungometraggio non in lingua inglese a vincere il premio Miglior Film.

Retrospettiva e stile cinematografico

L'evento inaugura una retrospettiva completa sui suoi lungometraggi. La filmografia spazia dal thriller alla fantascienza, dalla commedia nera al dramma sociale, con opere come Memories of Murder, The Host e Mickey 17. Il suo linguaggio personale unisce intrattenimento e riflessione critica su disuguaglianze e contraddizioni sociali.

Bong Joon Ho ha espresso il suo onore per la celebrazione al Museo e la felicità di incontrare il pubblico torinese.

Il legame del Museo con il cinema coreano

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino vanta una tradizione di omaggi a maestri internazionali. Già nel 2020 aveva celebrato Bong Joon Ho con una precedente retrospettiva, rafforzando il legame con il cinema sudcoreano.

L'evento del 23 settembre 2026 si inserisce in questa tradizione di scambi culturali. Per Enzo Ghigo, presidente del Museo, Bong Joon Ho è "un esempio straordinario" di cinema accessibile e rigoroso. Carlo Chatrian sottolinea come il suo lavoro continui a indicare nuove possibilità espressive.