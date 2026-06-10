Giovanni Caccamo celebra i suoi dieci anni di carriera con un importante tour sinfonico intitolato “L’alba dentro l’imbrunire”, che prenderà il via l’11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano. La serata inaugurale vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione come Gianni Morandi, Angelina Mango ed Emilio Isgrò, segnando l’inizio di una lunga serie di appuntamenti che si estenderanno fino a dicembre.

La tournée, organizzata da Imarts - International Music and Arts, porterà il cantautore siciliano sui palchi dei principali festival e teatri italiani.

Sarà accompagnato da alcune delle più prestigiose orchestre sinfoniche del Paese, con la direzione artistica e musicale affidata in diverse tappe a Valter Sivilotti. Il calendario include città come Comiso, Livigno, Jesi, Marina di Modica, Tagliacozzo, Rimini, Verona, Galatina, Avezzano, Pordenone, Matera e Taranto. Un altro appuntamento di rilievo è fissato per il 28 agosto al Teatro Romano di Verona, dove si esibiranno Elisa e Patty Pravo.

In concomitanza con l’avvio del tour, è stato pubblicato il nuovo singolo “Partenope”, edito da Ala Bianca. Il brano, scritto da Giovanni Caccamo con Alessandra Flora e prodotto da Giordano Colombo, trae ispirazione dall’Odissea, rievocando l’incontro tra Ulisse e le Sirene.

Caratterizzato da sonorità elettroniche e impreziosito dal basso di Saturnino, “Partenope” simboleggia una nuova fase nel percorso artistico di Caccamo.

Il tour sinfonico: un viaggio tra successi e omaggi

Il progetto “L’alba dentro l’imbrunire” non si limita a ripercorrere i successi del decennio di carriera di Caccamo, ma propone anche nuovi arrangiamenti orchestrali e un sentito omaggio a Franco Battiato, figura iconica della musica italiana e mentore per il cantautore. L’evento di Milano, parte della rassegna Panorami Sonori, vedrà l’artista esibirsi con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, diretta da Valter Sivilotti, affiancato dalle performance di Gianni Morandi e Angelina Mango.

Ogni tappa della tournée sarà arricchita dalla presenza di diverse orchestre e direttori, garantendo un’esperienza musicale sempre unica.

L’attenta selezione di teatri e festival in tutta Italia evidenzia la volontà di valorizzare sia la qualità artistica delle proposte sia la ricchezza culturale del territorio nazionale.

Dieci anni tra musica e impegno sociale

Oltre alla sua prolifica attività musicale, il cantautore siciliano si distingue per un profondo impegno civile. Tra le iniziative più significative spicca il progetto “The Ark of Change”, un viaggio transoceanico ispirato all’Odissea e alla “Nutopia” di Yoko Ono e John Lennon. Questa avventura ha visto Caccamo navigare su un antico veliero con giovani da tutto il mondo, promuovendo la riflessione su temi cruciali come la pace, i diritti e la convivenza. Da questa esperienza nascerà un film diretto dal Premio Oscar Luc Jacquet, con gli scatti del fotografo Jamie Hawkesworth.

Il 2026 segna anche il suo contributo come autore al Festival di Sanremo, dove Patty Pravo porterà in gara il brano “Opera”, scritto e composto da Caccamo. La celebrazione del suo decennale si manifesta quindi non solo attraverso la musica e le nuove produzioni, ma anche con azioni concrete volte all’inclusione e al dialogo sociale. La sua visione artistica intreccia costantemente parola, musica e responsabilità, affrontando nel tour temi contemporanei come la crisi climatica, l’identità di genere e la salute mentale, e coinvolgendo un pubblico sempre più vasto.