Il Comune di Castellabate ha presentato il nuovo cartellone degli eventi per il 2026, illustrando un programma ricco di appuntamenti che coinvolgeranno residenti e visitatori lungo tutto l'anno. L'iniziativa, annunciata il 5 giugno 2026, prevede manifestazioni culturali, musicali, teatrali e sportive, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere l'aggregazione sociale.

Tra gli eventi principali figurano concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, mostre d'arte e manifestazioni sportive che si svolgeranno nei diversi borghi del Comune, tra cui Santa Maria, San Marco, Castellabate capoluogo e Ogliastro Marina.

Il sindaco Marco Rizzo ha dichiarato: "Il nostro territorio si conferma protagonista grazie a un'offerta culturale di qualità che coinvolge tutte le frazioni e valorizza le nostre tradizioni".

Dettagli del programma e iniziative previste

Il cartellone prevede appuntamenti che spaziano dalla musica classica al jazz, dal teatro alla danza, coinvolgendo artisti locali e nomi di rilievo nazionale. In programma anche laboratori per bambini, incontri letterari e degustazioni di prodotti tipici, con particolare attenzione alla promozione delle eccellenze enogastronomiche del Cilento. Le manifestazioni si svolgeranno sia all'aperto che in spazi storici del Comune, come il Castello dell'Abate e la piazza principale di Santa Maria.

L'assessore al Turismo e alla Cultura, Luisa Maiuri, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra amministrazione, associazioni locali e operatori turistici per la realizzazione del programma. "Abbiamo costruito un calendario che mira a soddisfare pubblici diversi e a destagionalizzare i flussi turistici", ha affermato Maiuri.

Castellabate e il suo ruolo nel Cilento

Castellabate è un comune situato nella provincia di Salerno, all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il territorio si caratterizza per la presenza di numerose frazioni costiere e collinari e per un patrimonio storico e paesaggistico di rilievo. Il Comune è noto per le sue spiagge, i borghi storici e le tradizioni culturali che ogni anno attraggono numerosi visitatori.

Le iniziative promosse nel cartellone degli eventi rappresentano un'opportunità per rafforzare l'identità locale e sostenere il turismo, settore fondamentale per l'economia del territorio. Tutte le informazioni dettagliate sul programma e sulle modalità di partecipazione agli eventi sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale del Comune di Castellabate.