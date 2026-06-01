La compagnia internazionale eVolution Dance Theater porta in scena Cosmos, il suo acclamato spettacolo, al Teatro Petruzzelli di Bari il 4 e 5 giugno 2026. L'evento, inserito nella prestigiosa rassegna Extra 2026, promette al pubblico un'esperienza immersiva dove danza, luce e illusioni sceniche si fondono in un universo creativo in continua trasformazione.

Guidato dalla direzione visionaria di Anthony Heinl, fondatore della compagnia assieme a Nadessja Casavecchia ed ex artista Momix, Cosmos accompagna gli spettatori in un viaggio intergalattico.

Questo percorso è popolato da creature misteriose, simbolismi spirituali, illusioni ottiche e paesaggi luminosi dal fortissimo impatto emotivo. Attraverso un linguaggio non verbale e quindi universale, lo spettacolo esplora sentimenti puri come la meraviglia e un grande talento poetico come l'immaginazione, ma anche aspetti più razionali quali la coscienza e la capacità di trasformazione.

Il pubblico è invitato a vivere un'esperienza sensoriale profonda, in cui il corpo e la luce diventano puri strumenti di racconto. Il palcoscenico si trasforma in uno spazio vivo e pulsante, invitando a un'immersione sospesa tra sogno, tecnologia e grande poesia visiva. Le repliche sono previste per giovedì 4 e venerdì 5 giugno 2026, entrambe con inizio alle ore 21:00, offrendo due opportunità per assistere a questo innovativo viaggio nella danza contemporanea internazionale.

Il Teatro Petruzzelli e la rassegna Extra 2026

Il Teatro Petruzzelli si conferma tra i principali teatri italiani, un punto di riferimento culturale per Bari e l'intera Puglia. Fondato agli inizi del Novecento, ospita oggi importanti stagioni liriche, sinfoniche e di danza, accogliendo grandi nomi della scena artistica internazionale. La rassegna Extra 2026 rappresenta una programmazione speciale volta ad ampliare l'offerta culturale con nuovi linguaggi performativi e una pluralità di generi.

L'inclusione di Cosmos e della compagnia eVolution Dance Theater nel calendario di Extra 2026 testimonia la volontà del Petruzzelli di proporre progetti innovativi e di rilievo internazionale. Questa scelta valorizza il ruolo del teatro come spazio di ricerca e sperimentazione artistica, sottolineando l'attenzione alla scena coreutica contemporanea e offrendo alla città l'opportunità di confrontarsi con una delle compagnie più dinamiche e originali a livello mondiale.

Il coinvolgimento di Anthony Heinl, in qualità di direttore e coreografo, consolida ulteriormente il prestigio del Petruzzelli come polo attrattivo per eventi di alto profilo culturale e artistico.

La cifra stilistica di eVolution Dance Theater

La compagnia eVolution Dance Theater, fondata da Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia, si distingue per un approccio innovativo alla danza e alla performance. Le sue produzioni integrano con maestria elementi di illusionismo, acrobazia e tecnologie visive, creando spettacoli di riconosciuto valore internazionale. La capacità di unire una tecnica coreografica raffinata a suggestioni visive dense di simbolismi e di forte impatto emozionale è un tratto distintivo del gruppo.

Heinl, con la sua formazione presso realtà come Momix, ha sviluppato un linguaggio scenico personale che supera i confini tra i generi artistici, raggiungendo un vasto pubblico. In Cosmos, l'utilizzo sapiente di luce, illusioni sceniche ed effetti ottici si intreccia strettamente con la ricerca sul movimento corporeo, generando uno spettacolo profondamente immersivo. Sebbene i dettagli sul cast completo non siano stati resi noti, la fusione di danza, illusioni e nuove tecnologie è la cifra stilistica che ha consolidato la compagnia come protagonista di tournée in teatri e festival di rilievo in Italia e all'estero, confermando la sua vocazione all'innovazione scenica e alla centralità dello spettatore.