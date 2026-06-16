È stato presentato il 16 giugno 2026, presso la prestigiosa Sala Stampa della Camera dei Deputati a Montecitorio, il nuovo volume del Maestro Domenico Virgili, intitolato "Conduct the Orchestra. Musical Phenomenology". L'opera, edita dalla casa editrice Pizzicato Verlag Helvetia, si propone di esplorare la direzione d'orchestra attraverso una prospettiva scientifica e fenomenologica, offrendo spunti e strumenti di riflessione sia ai professionisti del settore sia agli appassionati di musica.

Durante l'evento, Domenico Virgili ha illustrato i concetti chiave del suo saggio, evidenziando come la direzione d'orchestra trascenda la mera tecnica per abbracciare una comprensione profonda e olistica del fenomeno musicale.

Virgili ha sottolineato che: "La direzione d'orchestra è un'arte che unisce rigore e sensibilità, capace di guidare l'ensemble verso un'esperienza condivisa di interpretazione". Il libro, pertanto, si dedica all'analisi delle complesse dinamiche che intercorrono tra il direttore, i musicisti e la partitura, delineando un percorso che va oltre il tradizionale manuale tecnico.

L'approccio e la struttura del volume

Il saggio "Conduct the Orchestra. Musical Phenomenology" è articolato in sezioni che approfondiscono sia gli aspetti teorici sia quelli pratici della direzione d'orchestra. Il testo offre un'analisi dettagliata dei gesti direttoriali, delle tecniche di comunicazione non verbale e delle strategie interpretative, arricchendo la trattazione con esempi concreti tratti dal vasto repertorio sinfonico e operistico.

La pubblicazione beneficia inoltre dei contributi di esperti del settore e di una prefazione che colloca la ricerca di Virgili all'interno del panorama contemporaneo degli studi sulla fenomenologia musicale.

Diffusione internazionale a cura di Pizzicato Verlag Helvetia

La Pizzicato Verlag Helvetia, rinomata casa editrice svizzera specializzata in pubblicazioni musicali, ha curato la diffusione internazionale del volume, rendendolo disponibile sia in lingua italiana sia in inglese. La missione editoriale si concentra sulla promozione di opere che ampliano la conoscenza della musica e delle sue pratiche esecutive, supportando attivamente autori e ricercatori impegnati nello studio della fenomenologia musicale e della direzione d'orchestra.

Il libro di Domenico Virgili si inserisce così in un catalogo che annovera testi di riferimento essenziali per musicisti, direttori e studiosi a livello globale, consolidando il suo ruolo nel dibattito culturale e accademico internazionale.