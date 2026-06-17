Franco Nero, icona del cinema italiano e internazionale, ha recentemente condiviso la sua prospettiva sulla carriera e sulla vita. In un'intervista, l'attore ha dichiarato la sua assenza di nostalgia per il passato: “Non ho nostalgia per nulla, penso soltanto ai prossimi film che dovrò fare, perché spero di farne ancora tanti”. Nonostante la lunga carriera iniziata negli anni Sessanta, Nero (classe 1941) manifesta un desiderio inalterato di nuovi progetti cinematografici.

Durante l'incontro, l'attore ha ripercorso momenti salienti della sua carriera, tra cui il celebre ruolo di Django.

Ha anche affrontato il tema della paura e della fragilità umana, dichiarando: “Alla fine ho paura della malattia, perché la malattia è soffrire. Se uno muore di incidente muore, è finita. Ma la malattia è dolore”. Una visione esistenziale che si lega all'attività artistica.

Franco Nero: collaborazioni e successi internazionali

Nero ha collaborato con registi di fama mondiale come John Huston, Luis Buñuel, Rainer Werner Fassbinder e Quentin Tarantino. Il film "Django" di Sergio Corbucci (1966) ha rappresentato una svolta, consacrandolo come star internazionale. Con oltre 200 produzioni (cinema, TV, teatro), ha ricevuto premi come due Nastri d’Argento e un David di Donatello alla carriera.

La sua passione per il lavoro rimane immutata: “Quando si lavora bene si è felici.

Vorrei ancora dirigere e recitare, perché il mio amore per il cinema è intatto”. Si conferma una figura instancabile, capace di attraversare decenni mantenendo entusiasmo e progettualità nel panorama cinematografico.

Versatilità e impegno nel cinema di Franco Nero

La sua ricca carriera ha esplorato numerosi generi: dal western al noir, dal dramma all’avventura. Tra i ruoli memorabili, oltre a Django, si annoverano “Il giorno della civetta”, “Querelle de Brest”, “Camelot” e il cameo in “Django Unchained” di Tarantino, omaggio al film che lo lanciò. Ha anche diretto film, come “Forever Blues”, presentato a Cannes nel 2005. Attivo anche come produttore, si impegna nella promozione del cinema italiano globale e nell'avvicinare i giovani all'arte cinematografica.

Nonostante i successi, l'attore non cela le sue fragilità, ma ribadisce con determinazione che il suo percorso artistico è tutt'altro che concluso: “Non sono alla fine della mia carriera, ho ancora tanto da fare”. Questa volontà, unita alla sua inesauribile passione, lo rende un riferimento culturale, simbolo di un cinema che sa rinnovarsi pur mantenendo salde le proprie radici.