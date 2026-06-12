I cinque finalisti del Premio Campiello 2026 incontrano per la prima volta gli studenti della Luiss nella tappa inaugurale del tour estivo che prende il via da Roma, dando ufficialmente avvio al percorso di presentazione della cinquina.

La cinquina e il debutto a Roma

L’appuntamento è fissato per giovedì 18 giugno alle ore 19.00 al The Dome del Campus di Viale Romania. I finalisti — Ermanno Cavazzoni con “Storia di un'amicizia” (Quodlibet), Marcello Fois con “L’immensa distrazione” (Einaudi), Valeria Parrella con “La ragazzina” (Feltrinelli), Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” (Einaudi) ed Elena Varvello con “La vita sempre” (Guanda) — saranno protagonisti di un dialogo con le nuove generazioni.

La cinquina, selezionata dalla Giuria dei Letterati lo scorso 29 maggio nell’Aula Magna Galileo Galilei di Palazzo del Bo all’Università di Padova, rappresenta cinque voci e stili differenti che restituiscono uno spaccato ampio e articolato della narrativa italiana contemporanea.

Il vincitore della 64ª edizione sarà proclamato sabato 3 ottobre, per la prima volta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, attraverso la votazione della Giuria dei Trecento Lettori Anonimi.

La conduzione dell’incontro romano sarà affidata a Giancarlo Leone, con gli interventi di Rita Carisano (direttore generale Luiss), Giuseppe Biazzo (presidente di Unindustria), Raffaele Boscaini (presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto), Mariacristina Gribaudi (presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello) e Roberto Cicutto (presidente della Giuria dei Letterati).

Il tour estivo tra città e pubblico

Dopo l’esordio romano, gli autori e le autrici proseguiranno il confronto con lettrici e lettori in numerose città italiane. Il 23 giugno saranno al Porto di Civitavecchia, il 24 giugno a Pistoia a Palazzo Fabroni nell’ambito di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, e il 25 giugno al Teatro Olimpico di Vicenza.

Il calendario continuerà il 26 giugno ad Albarella presso il Beach Bar Aphrodite, poi il 30 giugno a Brescia, il 15 luglio ad Asiago in Piazza Risorgimento, il 16 luglio a Jesolo e il 17 luglio a Cortina d’Ampezzo.

Ulteriori tappe sono previste ad agosto: il 26 ad Alberobello al Trullo Sovrano e il 27 a Bisceglie, con appuntamenti promossi insieme a enti locali e realtà imprenditoriali.

Il primo incontro pubblico nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto e la Luiss, accomunate — come si legge nella nota — "dall’impegno nella promozione della cultura, della lettura e del dialogo tra saperi, come strumenti fondamentali per la crescita delle persone e della società".