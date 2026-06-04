Il ruolo dell'intelligenza artificiale (IA) nel settore sanitario è il fulcro del nuovo volume "Intelligenza Artificiale contro cancro e disturbi mentali", curato da Alessio D'Amato e pubblicato dal Gruppo Editoriale L'Espresso. L'opera, che raccoglie contributi di docenti universitari ed esperti, mira a chiarire potenzialità, rischi e prospettive dell'IA nelle pratiche mediche contemporanee, con particolare attenzione ai disturbi psicologici e alla lotta contro i tumori.

I saggi offrono un'analisi documentata delle applicazioni dell'IA nel trattamento di disturbi ansiosi, depressivi, ossessivo-compulsivi, dello spettro autistico e dell’attenzione.

Viene dimostrato come i software avanzati supportino diagnosi più accurate e l'elaborazione di percorsi terapeutici personalizzati. L'IA, come evidenziato, permette una rilevazione precoce dei segnali di vulnerabilità mentale e una valutazione puntuale del rischio di insorgenza di patologie complesse, migliorando l'approccio preventivo e interventistico.

L’IA nella diagnosi e nella cura: orizzonti per oncologia e salute mentale

Il volume approfondisce il ruolo strategico dell'intelligenza artificiale nell'identificare pattern clinici non immediatamente evidenti per il medico. Nell'oncologia, i modelli predittivi basati sull'IA elaborano quantità massive di dati clinici e radiologici, aumentando significativamente la precisione nella diagnosi precoce dei tumori e ottimizzando le terapie, offrendo nuove speranze nella gestione di queste patologie.

Nel settore della salute mentale, il libro mostra come sistemi intelligenti supportino psicologi e psichiatri nella personalizzazione dei trattamenti e nell'analisi dei fattori di rischio cognitivi ed emotivi. Un concetto chiave è che “l'intelligenza artificiale non sostituisce il medico, ma ne amplia la capacità di comprensione e predizione, riducendo i margini di errore clinico”, promuovendo un approccio collaborativo tra tecnologia e competenza umana.

Etica, innovazione e formazione nell'era dell'IA sanitaria

Il progetto editoriale affronta i rischi intrinseci a un impiego non regolamentato dell'IA. Sottolinea l'urgenza di una governance scientifica trasparente, di una formazione adeguata per gli operatori e della rigorosa tutela della privacy.

Queste considerazioni sono centrali per gli autori, in particolare per Alessio D'Amato, che sostiene come “il cambiamento determinato dall'intelligenza artificiale ci obbliga a ripensare profondamente il significato stesso del prendersi cura delle persone”, evidenziando la necessità di un approccio etico e responsabile.

I saggi offrono un confronto con la letteratura medica internazionale, analizzando esperienze in diverse realtà europee e nordamericane. Viene rimarcata l'importanza di sviluppare politiche pubbliche efficaci, capaci di integrare le innovazioni tecnologiche nei sistemi sanitari esistenti. Il volume si configura come uno strumento di conoscenza interdisciplinare utile per figure cliniche e gestionali, e per i cittadini interessati all'evoluzione tecnologica in sanità.