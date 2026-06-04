L’intelligenza artificiale come alleata nella lotta alle principali malattie del nostro tempo: dal Parkinson ai tumori, dall’Alzheimer al diabete, passando per i disturbi psicologici, i neurostimolatori midollari e le strategie di contrasto ai virus.

Una tecnologia che sta già affiancando la medicina nella diagnostica e nelle decisioni terapeutiche, grazie a strumenti come la chirurgia assistita, la telemedicina, il monitoraggio a distanza e sistemi capaci di ridurre il margine di errore clinico.

Nel libro "La cura e l’algoritmo", edito da Paesi Edizioni, l’assessore Alessio D’Amato – protagonista della gestione sanitaria del Lazio durante la pandemia – analizza le applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale nei diversi ambiti della sanità, con un’attenzione particolare alle esperienze maturate in vari distretti italiani, dal Nord al Sud. Uno sguardo che si estende anche al contesto internazionale e alle implicazioni organizzative, etiche, giuridiche e sociali, includendo il tema della privacy dei pazienti e quello della responsabilità in caso di errore: chi risponde quando una decisione è presa da un sistema automatizzato, il medico, il produttore del software o la struttura sanitaria?

"L'intelligenza artificiale - spiega l'autore - entra sempre più spesso negli ospedali: suggerisce diagnosi, propone terapie, supporta le decisioni dei medici. Ma dietro le sue raccomandazioni si nasconde una domanda fondamentale: quali valori sta seguendo? Una cosa è chiara: senza trasparenza, l'intelligenza artificiale rischia di rafforzare silenziosamente le priorità di chi la sviluppa o la finanzia. Con regole chiare, può invece diventare uno strumento al servizio di una medicina che resta, prima di tutto, una pratica umana".

L’obiettivo del volume è offrire al lettore una chiave di lettura sulle sfide globali aperte da questa nuova frontiera della sanità.

Il libro, che include una prefazione del presidente del Cnr Andrea Lenzi e una postfazione di Walter Ricciardi, docente di Igiene e medicina preventiva all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sarà presentato il 9 giugno alle 17.30 presso la libreria Eli di viale Somalia 50, a Roma.