Oltre quaranta partecipanti sono stati selezionati per la prima edizione di Mezzafest, il Comedy Campus del Sud Italia, in programma il 27 e 28 giugno 2026 nel borgo di Serramezzana, nell’alto Cilento, in provincia di Salerno. L’iniziativa ha registrato un forte interesse, con numerose candidature da Campania e altre regioni, confermando l’attrattiva di un progetto che unisce formazione comica e valorizzazione del territorio.

Il progetto, curato dal direttore artistico Davide Ddl, è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del Pnrr, tramite l’incentivo Imprese Borghi del Ministero della Cultura.

Il Comedy Campus animerà la sala multimediale del Municipio di Serramezzana, coinvolgendo anche vicoli, piazze e scorci caratteristici del borgo, circondato da colline coltivate a ulivi. Il festival offre un’esperienza immersiva tra comicità e natura, con partecipazione gratuita per aspiranti comici fino a esaurimento posti.

Programma e attività del Comedy Campus

Il programma di Mezzafest si aprirà con il workshop “Drammaturgia e acting nel monologo di stand up”, condotto da Raffaele Nolli e Davide Ddl, dedicato agli strumenti narrativi e interpretativi per la costruzione di un monologo comico. Seguirà un incontro con Francesco D’Antonio su “Regia e sceneggiatura nella scrittura comica. AI nella scrittura come delega dell’esercizio del pensiero”, esplorando il rapporto tra creatività, scrittura e nuove tecnologie.

Michele Ruggiero guiderà il workshop “Regia e sceneggiatura del content”, mentre Carola Divù affronterà la comicità applicata alla divulgazione scientifica nel laboratorio “Scrittura comica e divulgazione scientifica”.

La serata di sabato culminerà con lo Stand Up Comedy Show, presentato da Davide Ddl e Raffaele Nolli, con interventi di Francesco D’Antonio, Carola Divù, Michele Ruggiero e la partecipazione di comici a sorpresa. Domenica è previsto un talk show su “Le professioni della Stand Up Comedy: dal palco al dietro le quinte”, con Vincenzo Comunale (stand up comedian), Luciano Chirico (produzione e management), Giulio Di Donna (comunicazione e ufficio stampa) e Salvatore Caruso (art director).

Serramezzana: il contesto ideale per la comicità

Serramezzana, uno dei borghi meno popolati e più suggestivi del Cilento, è immerso tra colline e uliveti, a pochi chilometri dal mare di Agnone. Il borgo si conferma, secondo i promotori, punto di partenza ideale per esplorare le bellezze naturali e storico-culturali del Cilento e palcoscenico perfetto per far emergere l’ironia autentica in un contesto di pace e “rallentamento”. L’obiettivo di Mezzafest è riportare la scrittura comica e la performance in una dimensione più lenta e autentica, lontana dai ritmi frenetici delle città, sfruttando la tranquillità e la bellezza del territorio cilentano.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Davide Ddl, con la collaborazione di realtà come Full Heads Comedy, Allert Comedy e Standappura. Mezzafest rappresenta un’occasione per unire formazione, spettacolo e valorizzazione del territorio, offrendo un’esperienza culturale aperta al pubblico e dedicata agli aspiranti comici.