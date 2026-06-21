Eleventy, la rinomata maison milanese, celebra i suoi vent’anni di attività con una collezione uomo che incarna perfettamente il suo credo: un equilibrio armonioso tra stile e comfort. Questo anniversario segna un momento significativo per il brand, che attraverso la visione del suo direttore creativo, Marco Baldassari, riafferma i valori distintivi che ne hanno plasmato l'identità fin dalla fondazione.

Marco Baldassari, mente creativa delle collezioni maschili, ha voluto imprimere un carattere profondamente personale a questa celebrazione, lanciando due innovative capsule collection.

La sua filosofia è chiara: “Credo che il design debba andare oltre l’estetica, diventando uno strumento capace di accompagnare le persone, rispondere ai loro bisogni e generare un senso di equilibrio tra stile e comfort”. Questa dichiarazione sottolinea l'impegno di Eleventy nel creare capi che non solo vestano, ma che siano parte integrante della vita quotidiana dell'uomo moderno.

Le due proposte si distinguono per la loro specificità. La prima, denominata ‘The Indigo Blue’, reinterpreta il denim come un tessuto versatile e indispensabile per la vita di tutti i giorni. In questa capsule, linee formali e informali convivono in perfetta armonia, proponendo un approccio al denim che trascende le occasioni d'uso, rendendolo un elemento trasversale e sempre attuale.

La seconda, ‘Active Moments’, si concentra sul benessere e la cura di sé, offrendo capi tecnici e sportivi pensati per un dinamismo elegante. Attraverso queste capsule, Eleventy ribadisce la sua attenzione per la qualità dei materiali e la funzionalità, mantenendo sempre un'eleganza sobria e raffinata.

La Main Collection Uomo Primavera Estate 2027: un omaggio a Venezia

L'ispirazione per la Main Collection Uomo Primavera Estate 2027 proviene dalla suggestiva città di Venezia. Questa scelta riflette la profonda connessione di Eleventy con l'arte e la cultura italiana, che ha guidato Marco Baldassari nella definizione di forme e motivi. La collezione si distingue per capi iconici come le giacche a kimono e i pantaloni pigiama, che evocano un'eleganza rilassata e sofisticata, perfettamente in linea con la filosofia del brand che ricerca l'equilibrio tra comfort e raffinatezza.

Questa collezione non solo celebra l'estetica, ma rafforza anche il legame di Eleventy con l'artigianalità e la tradizione del Made in Italy, valori intrinseci nella cura dei dettagli e nella selezione dei tessuti.

Baldassari stesso ha espresso il suo legame personale con le creazioni: “Nel celebrare i vent’anni di Eleventy ho sentito il desiderio di raccontarmi ed esprimermi attraverso questi due mondi che mi appartengono profondamente, che hanno sempre influenzato il mio modo di concepire lo stile, il benessere e la quotidianità”. Questa affermazione sottolinea come la collezione sia un riflesso autentico della sua visione, traducendo in prodotto una concezione di eleganza contemporanea fatta di consapevolezza e armonia.

Eleventy: due decenni di stile e innovazione nel Made in Italy

Fondata a Milano, Eleventy si è affermata in due decenni come un punto di riferimento nel panorama della moda contemporanea italiana. Il suo successo è dovuto a un approccio distintivo, orientato a un lifestyle sofisticato ma sempre accessibile, che ha saputo conquistare un pubblico attento alla qualità e all'innovazione. Il brand ha consolidato la sua posizione grazie a uno stile improntato all'autenticità e alla ricerca costante, con una particolare enfasi sul comfort, elementi che sono stati centrali nelle scelte stilistiche per l'anniversario.

L'attuale proposta di Eleventy, pur celebrando il suo ventennale, conferma la continuità della maison nel perseguire una moda che valorizzi la qualità, la funzionalità e la personalità di chi la indossa.

Questo impegno costante nel proporre un'eleganza senza tempo, attenta alle esigenze dell'individuo e radicata nei principi del Made in Italy, continua a definire l'identità di un marchio che guarda al futuro con una chiara visione di stile e benessere.