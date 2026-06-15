Sono iniziate a Roma le riprese del nuovo film di Ferzan Ozpetek, “Nella gioia e nel dolore”, atteso nelle sale italiane a Natale 2026 con distribuzione Vision. Un progetto corale che segna il ritorno del regista a una grande produzione cinematografica dopo il successo di Diamanti, e che riunisce un cast particolarmente ampio tra volti storici del suo cinema e nuove collaborazioni.

Un cast ricco tra ritorni e nuovi ingressi

Il film si arricchisce di un nuovo nome di rilievo: Amanda Lear, che si aggiunge a un ensemble già annunciato nelle scorse settimane e composto, tra gli altri, da Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Ángel Silvestre, Mara Venier e Geppi Cucciari.

Completano il cast anche Milena Mancini, Milena Vukotic, Giselda Volodi, Loredana Cannata, Rebecca Massimo, Andrea Di Luigi, oltre a Liliana Bottone, Erik Tonelli, Carmine Recano, Alvise Rigo, Lorenzo Franzin e Marco Aceti, in un mosaico di interpreti che conferma la natura corale del progetto.

La sceneggiatura porta la firma dello stesso Ozpetek insieme a Carlotta Corradi ed Elisa Casseri, mentre la narrazione ruota attorno a una diva del cinema, un gruppo di amici e al valore della memoria come filo conduttore delle relazioni umane.

Il film viene descritto come un’ode all’amore e all’amicizia, capaci di resistere al tempo e alle sue trasformazioni, in un racconto che si muove tra sentimenti opposti e complementari, “nella gioia e nel dolore”.

Produzione, squadra tecnica e ritorno di collaborazioni storiche

Secondo quanto comunicato, il progetto arriva dopo il successo di Diamanti, che ha superato i 2,4 milioni di spettatori in Italia ed è stato distribuito in oltre 100 Paesi nel mondo, consolidando il profilo internazionale del regista.

Il nuovo film segna inoltre il ritorno di alcune collaborazioni già consolidate, come quelle con Vanessa Scalera, Luca Argentero, Mara Venier e Geppi Cucciari, affiancate da nuove presenze di rilievo come Miguel Ángel Silvestre e, per la prima volta in un film di Ozpetek, Sabrina Ferilli.

La squadra tecnica comprende il direttore della fotografia Gian Filippo Corticelli, la scenografia di Deniz Kobanbay, i costumi di Stefano Ciammitti, il montaggio di Pietro Morana e le musiche firmate da Giuliano Taviani e Carmelo Travia.

La produzione è affidata a Marco Belardi Production, Faros Film, A1 Pictures e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, mentre la distribuzione sarà curata da Vision sia in Italia che all’estero.

Un progetto ambizioso che conferma la volontà di Ozpetek di costruire ancora una volta un racconto corale, emotivo e fortemente legato al tema delle relazioni umane.