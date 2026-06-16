La città di Riccione si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate con la ‘Notte Rosa’, un evento che promette di trasformare piazza Roma in un vibrante palcoscenico di musica e spettacolo. Grazie a RTL 102.5, la "radiovisione" d'Italia, la serata sarà trasmessa in diretta nazionale, garantendo una risonanza eccezionale. Venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 22, il pubblico potrà assistere alle esibizioni live di artisti di calibro come J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay ed Eddie Brock. L’intero evento, parte integrante del prestigioso palinsesto di Riccione Music City, sarà disponibile anche in live streaming e sul canale 36, portando la festa in ogni casa.

Il Cuore Pulsante della Notte Rosa: Musica e Spettacolo con RTL 102.5

La magia della serata prenderà vita sotto la sapiente guida degli speaker di RTL 102.5: Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. Saranno loro ad accompagnare il pubblico attraverso le intense esibizioni dal vivo, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. Ma la festa non si concluderà con i concerti principali; l'intrattenimento musicale proseguirà con il distintivo sound firmato RTL 102.5. In consolle, Massimo Alberti farà rivivere le atmosfere di tre decenni con il suo acclamato format ‘70, ’80, ’90 all’ora’, mentre la Discoteca nazionale sarà affidata all'energia contagiosa di Dj Sautufau. A completare il ricco programma, l'irresistibile carica di Heva, Bels, Amelie e Dj Alma, pronti a far ballare e divertire tutti i presenti fino a tarda notte.

Un'Estate Ricca di Eventi: Dalla Musica ai Festival per Famiglie

La ‘Notte Rosa’ si inserisce in un contesto estivo riccionese già di per sé straordinariamente vivace e diversificato, pensato per accogliere ogni tipo di pubblico. Dal 18 al 20 giugno, infatti, la città ospiterà il Riccione Kids Family Festival, un'iniziativa dedicata interamente alle famiglie e ai più piccoli. Questo festival offrirà un villaggio tematico appositamente allestito, incontri pedagogici di grande interesse e spettacoli pensati per intrattenere e stimolare la curiosità dei bambini. La serata musicale del 19 giugno, con i suoi grandi nomi e la sua energia travolgente, si posiziona perfettamente all'interno di questo calendario, proponendo un'occasione di divertimento trasversale che unisce generazioni diverse.

È un vero e proprio mosaico di eventi, capace di parlare a ogni fascia d'età, dal bambino all'adulto, nel segno della musica dal vivo e della celebrazione collettiva dell'estate.

La manifestazione si conferma, dunque, come uno degli appuntamenti di punta dell'intera stagione estiva di Riccione. La sua capacità di attrarre un vasto pubblico da ogni angolo d'Italia è testimonianza della qualità e della varietà del suo programma. Dalla musica live alla danza, passando per gli eventi specificamente pensati per le famiglie, la città offre un'esperienza completa e indimenticabile, consolidando la sua reputazione di destinazione estiva per eccellenza, ricca di emozioni e intrattenimento di alto livello.