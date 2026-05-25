Il 29 maggio 2026 segna l'uscita di "Hippy ya yo (però anche no)", il nuovo singolo di J-Ax, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il cantautore milanese, conosciuto anche come "lo zio d'Italia", propone un brano che fonde rap, country e folk, creando atmosfere che invitano a dare il benvenuto all'estate con immagini che evocano toga party e la voglia di ballare, cantare e divertirsi, di fare festa alla vita senza smettere di riflettere e di pensare. Questa traccia anticipa l'atteso album "Vita Morte e Miracoli" e precede il ritorno dell'artista sul palco con quattro date live previste tra Milano e Roma nel mese di ottobre.

Con questo nuovo lavoro, J-Ax conferma la sua inconfondibile cifra stilistica, affrontando temi di stretta attualità come l'urgenza di abbassare i toni nel dibattito pubblico e la necessità di prendere le distanze dalla violenza. "Hippy ya yo (però anche no)" si configura come un inno pacifista atipico e fuori dagli schemi, che unisce lo spirito del peace & love con l'ironia e il disincanto del suo sottotitolo "però anche no", descrivendo perfettamente la visione del mondo di J-Ax. Il brano invita a dire no alla violenza e agli estremismi, esortando a difendere la libertà individuale senza cadere nell'odio e nella contrapposizione continua. Sottolinea inoltre l'importanza di non rifiutare intere culture solo perché una loro parte è percepita come sbagliata, come espresso nei versi citati dall'artista: "Pollo fritto, rap e country, Basi Nato qui, però anche no".

Il ritorno live: quattro concerti imperdibili a Milano e Roma

J-Ax, all'anagrafe Alessandro Aleotti, tornerà sul palco per quattro attesi appuntamenti dal vivo, pensati per i suoi fan storici e per i nuovi ascoltatori. I concerti sono in programma per il 10 e 11 ottobre al Fabrique di Milano, e per il 23 e 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Queste date rappresentano un'occasione per condividere dal vivo le nuove sonorità dell'artista e, in particolare, i brani contenuti nell'album "Vita Morte e Miracoli", di cui "Hippy ya yo (però anche no)" è il primo singolo estratto. Le performance dal vivo hanno spesso caratterizzato la carriera di J-Ax per la loro energia, la partecipazione del pubblico e la capacità di coinvolgere platee eterogenee.

Il Fabrique, una delle venue di riferimento a Milano, può accogliere fino a 3.000 spettatori, mentre l'Atlantico si distingue come uno degli spazi principali per i concerti nella capitale. Questa tournée autunnale testimonia il radicamento dell'artista nella scena musicale italiana e la sua costante capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele al proprio percorso.

Stile e messaggio: l'impegno di J-Ax tra musica e società

La carriera di J-Ax è stata costantemente caratterizzata da un equilibrio tra ironia e critica sociale, con un'attenzione particolare ai temi della libertà personale e dell'inclusione. Dalla scena hip hop milanese degli anni Novanta con gli Articolo 31, Alessandro Aleotti ha attraversato diverse fasi della discografia italiana, distinguendosi per la capacità di unire generi musicali differenti e di integrare elementi della musica popolare, anche internazionale, come dimostrato in "Hippy ya yo (però anche no)".

Il nuovo singolo è un chiaro esempio di questo percorso artistico, combinando l'invito al divertimento tipico delle feste estive con una profonda riflessione sull'urgenza di superare gli estremismi. Attraverso la sua musica, l'artista riafferma una delle sue convinzioni di lunga data: il rispetto delle differenze e la capacità di godere degli scambi culturali, mantenendo sempre un pensiero critico.