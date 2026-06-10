Il 10 giugno 2026, a Loreto di Mercogliano, in provincia di Avellino, si è tenuto un significativo incontro di formazione per gli esorcisti della Campania. L'iniziativa ha coinvolto numerosi sacerdoti e operatori pastorali dalle diverse diocesi regionali, con l'obiettivo di approfondire le tematiche legate al ministero dell'esorcismo e all'assistenza spirituale delle persone che si rivolgono alla Chiesa per tale supporto.

L'evento si è svolto presso il Santuario di Montevergine, un luogo di grande rilevanza religiosa per la Campania. Il programma della giornata ha incluso momenti di preghiera, riflessione e confronto tra i partecipanti, oltre a sessioni di studio guidate da esperti.

Tra gli argomenti affrontati figurano le modalità di discernimento dei casi, la collaborazione con le strutture sanitarie e l'importanza della formazione continua per gli esorcisti.

Confronto e Aggiornamento Professionale

Durante l'incontro, i presenti hanno condiviso esperienze e problematiche riscontrate nell'esercizio del ministero. È stata sottolineata la necessità di operare sempre in stretta sintonia con le indicazioni della Chiesa e di mantenere un costante aggiornamento sulle problematiche spirituali e psicologiche che possono emergere. Il confronto tra sacerdoti e operatori pastorali ha evidenziato l'importanza di un approccio multidisciplinare, che tenga conto sia degli aspetti religiosi che di quelli sanitari, per un supporto completo ed efficace.

Il Santuario di Montevergine: Un Polo Spirituale

Il Santuario di Montevergine, sede dell'appuntamento formativo, è uno dei principali luoghi di culto mariani della Campania. Situato nel territorio di Mercogliano, il santuario è una meta di pellegrinaggio per fedeli da tutta Italia. Fondato nel XII secolo, il complesso monastico ospita la venerata icona della Madonna di Montevergine ed è gestito dalla comunità benedettina. Ogni anno, il santuario accoglie numerosi eventi religiosi e iniziative di formazione spirituale, consolidando il suo ruolo centrale nella regione.