I Three Days Grace, icona dell'alternative rock canadese, tornano in Italia per l'unica data del loro tour 2026. L'appuntamento è martedì 23 giugno 2026 al Sequoie Music Park di Bologna, nel Parco delle Caserme Rosse. Questo concerto, già tutto esaurito, è l'unica occasione per i fan italiani di assistere allo show della band, che ripercorrerà oltre vent'anni di successi. La setlist abbraccerà l'intera discografia: dagli inni hard rock come "I Hate Everything About You" e "Riot", fino ai brani dell'ultimo album, "Alienation". Questo lavoro segna il ritorno dello storico frontman Adam Gontier, ora con Matt Walst.

La band, fondata in Ontario nel 1997, ha segnato l'alternative metal internazionale.

I Catch Your Breath aprono la serata

Ad aprire la serata bolognese sarà la band texana Catch Your Breath. Originaria di Austin, è salita alla ribalta grazie al singolo "Dial Tone", che ha raggiunto la Top 10 delle classifiche Billboard e Spotify Metal. Con un sound che amalgama synth, riff robusti e un carico emotivo, i Catch Your Breath sono considerati una delle più interessanti rivelazioni musicali degli ultimi due anni, pronti a infiammare il palco del Sequoie Music Park.

Il programma del Sequoie Music Park 2026

Il concerto dei Three Days Grace darà il via a un ricco calendario di eventi al Sequoie Music Park, che animerà Bologna dal 23 giugno al 23 luglio 2026.

La rassegna ospiterà nomi della scena musicale contemporanea. Giovedì 25 giugno, il palco accoglierà gli islandesi Of Monsters and Men. Nelle settimane successive, si alterneranno artisti come Mac De Marco, Idles e Belle and Sebastian. Non mancheranno appuntamenti con la musica italiana: Caparezza tornerà dal vivo il 7 e 8 luglio (entrambe le date già sold out). Il 21 luglio, infine, sarà celebrato il quarantennale di "17 Re" dei Litfiba, capitolo significativo del rock italiano.

Il Sequoie Music Park, nel Parco delle Caserme Rosse, è un punto di riferimento per la musica dal vivo a Bologna. L'evento dei Three Days Grace, curato da Barley Arts, sottolinea il ruolo centrale della città emiliana nei festival estivi italiani.

Offre un'occasione per ascoltare il rock alternativo con Adam Gontier e scoprire l'alternative metal emergente con i Catch Your Breath. Questi appuntamenti consolidano il Sequoie Music Park come una delle tappe principali per la musica dal vivo nel panorama nazionale.