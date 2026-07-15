L'undicesima edizione di "Assedio al Castello" riporta Gradara, in provincia di Pesaro Urbino, nel cuore del XV secolo. Dal 17 al 19 luglio 2026, il borgo rivivrà l'età d'oro dei Malatesta con una rievocazione storica completamente rinnovata, tre anni dopo l'ultima celebrazione del 2023.

Una formula rinnovata per l'edizione 2026

La manifestazione si estende per tre giorni e si svolgerà interamente nel borgo storico. Quest'anno, le tradizionali scene di battaglia lasceranno spazio a intrattenimenti nobiliari. Tra questi, spiccano l'emozionante giostra dei cavalieri e scenografici duelli a cavallo con lancia in resta, evocando le gesta dei romanzi cavallereschi.

Non mancheranno gli spettacoli di falconeria, curati da gruppi specializzati, che riproporranno l'antica arte di caccia con i rapaci.

Il borgo sarà animato da cortei in abito storico, scene di vita militare negli accampamenti e un vivace mercato medievale allestito nella Piazza d'Armi della Rocca. Le vie del centro ospiteranno cortei nobiliari, duelli, battagliole e prove di tiro con l'arco storico.

Spettacoli serali e contesto storico

Nelle serate di sabato 18 e domenica 19 luglio, il cortile d'onore della Rocca ospiterà i concerti di musica antica del festival “Musicae Amoeni Loci” e le suggestive esibizioni di danze cortesi a cura de “La FabulaSaltica – Danze Storiche e Ardente Sole di WKO”.

Sarà inoltre possibile ammirare le fedeli ricostruzioni filologiche delle vesti e dell'armamento di Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini e Gradara ai tempi dell'epico assedio del 1446. In quell'occasione, Gradara resistette per oltre quaranta giorni agli attacchi degli eserciti degli Sforza e dei Montefeltro, uscendo vittoriosa.

Il culmine dell'evento e informazioni utili

Il momento clou dell'edizione sarà sabato 18 luglio alle ore 23.15 con un grandioso spettacolo piromusicale. I fuochi d'artificio abbracceranno anche la cinta muraria del lato est, offrendo una visione spettacolare dalle tribune appositamente allestite in Piazzale Mancini. L'arena per le giostre e lo spettacolo piromusicale sarà predisposta nel parcheggio di Piazzale Mancini, sul lato delle mura di levante verso Pesaro.

Per i residenti di Gradara sono previsti biglietti ridotti a tariffa speciale, acquistabili esclusivamente alle casse nei giorni dell'evento o in prevendita presso l'Ufficio IAT di via Mancini, a partire da martedì 14 luglio. Le tariffe ridotte per i gradaresi variano da 8 a 13 euro, a seconda della giornata e degli spettacoli scelti. L'ingresso è gratuito per bambini da 0 a 6 anni, disabili certificati e loro accompagnatori. L'accesso al borgo e alle animazioni nelle vie del centro rimane libero per tutti i visitatori.

L'Ufficio IAT di Gradara, in via Mancini, è il punto di riferimento per informazioni e prevendita biglietti, aperto tutti i giorni dalle 9:15 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00. L'evento coinvolge numerosi gruppi e associazioni di rievocatori, garantendo un'esperienza immersiva che unisce divulgazione storica e intrattenimento di qualità.