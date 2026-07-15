Il celebre Marilyn Manson ha concluso il suo tour italiano con un attesissimo concerto alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il rocker americano, figura iconica e controversa, ha richiamato nella Capitale un vasto pubblico, consolidando il successo già riscontrato nelle precedenti tappe di Ferrara e Bari. Complessivamente, le esibizioni italiane hanno visto la partecipazione di oltre venticinquemila persone, testimoniando l'indiscusso richiamo dell'artista.

Il ritorno del "Reverendo" sul palco capitolino

Durante la serata romana, Marilyn Manson ha offerto ai suoi fan un'immersione nel suo repertorio provocatorio, eseguendo alcuni dei brani più celebri della sua carriera.

Tra questi, hanno risuonato successi come ‘Disposable Teens’, ‘The Beautiful People’, ‘The Nobodies’ e ‘Mobscene’, che hanno infiammato la Cavea, gremita di appassionati. L'evento si è inserito con successo nel prestigioso cartellone estivo della Fondazione Musica per Roma, riaffermando la centralità dell'artista nel panorama musicale internazionale.

Trasformazione personale e impatto artistico

Negli ultimi anni, Marilyn Manson ha intrapreso un percorso di cambiamento significativo. Da oltre un lustro, il cantante americano è infatti totalmente sobrio, una trasformazione che ha influenzato positivamente sia la sua vita personale sia la sua produzione artistica. Questo nuovo corso è stato evidente anche nelle recenti esibizioni del suo tour mondiale, che ha toccato i principali palcoscenici internazionali.

Il periodo è inoltre segnato dal successo del suo ultimo album e dalla crescente attesa per il prossimo capitolo discografico, a conferma di una fase di rinnovato vigore creativo.

La performance a Roma ha ribadito la peculiare capacità di Manson di creare uno spettacolo di forte impatto, dove musica, immagine e performance si fondono in un'esperienza unica. La sua cifra stilistica riconoscibile e la sua reputazione di figura centrale e controversa del rock contemporaneo rimangono intatte.