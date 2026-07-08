Basilicata Digital Channel, la testata giornalistica web nata due anni e mezzo fa dall’esperienza dello staff della Gazzetta del Mezzogiorno, amplia la propria offerta digitale. A partire da lunedì 13 luglio, sarà disponibile anche in formato PDF, proponendo una “prima pagina-vetrina” che sarà distribuita gratuitamente ai lettori attraverso il sito e i canali social.

L'iniziativa riflette l'orgoglio per le proprie origini, che affondano nelle più prestigiose testate giornalistiche della Basilicata, pur rimanendo saldamente ancorata al presente e proiettata nel futuro.

Come dichiarato dalla testata: "Orgogliosi delle nostre origini, che affondano nelle più prestigiose testate giornalistiche della Basilicata, ma ben ancorati al presente e proiettati nel futuro. E da lunedì 13 luglio anche in formato pdf".

L'evoluzione di Basilicata Digital Channel

Nel corso dei suoi primi due anni e mezzo di attività, Basilicata Digital Channel ha visto crescere significativamente l'affetto e la fiducia dei suoi lettori, affermandosi come un punto di riferimento per l'informazione digitale in Basilicata. L'introduzione del formato PDF risponde all'esigenza di "dare forma grafica alle nostre esperienze professionali, che sono il valore aggiunto che ci contraddistingue nel mare magno del web".

Questa nuova proposta mira a valorizzare l'esperienza professionale del team, che ha saputo coniugare la tradizione del giornalismo lucano con le opportunità del digitale.

Il nuovo formato PDF: contenuti e vantaggi

La nuova pagina in formato PDF presenterà una selezione delle notizie principali della giornata, accuratamente scelte e confezionate in una veste grafica accattivante. Questo strumento è pensato per offrire ai lettori un'esperienza di fruizione più strutturata e visivamente gradevole.

Per la redazione, la possibilità di vedere la propria testata e le proprie firme su un "foglio", seppur digitale, rappresenta un motivo di grande orgoglio. Per i lettori, il formato PDF si configura come una "chicca" e un ulteriore strumento per un percorso di informazione consapevole, arricchendo l'offerta informativa già disponibile.

Le radici giornalistiche e l'esperienza della Gazzetta del Mezzogiorno

Basilicata Digital Channel trae le sue origini dall'esperienza maturata dallo staff della Gazzetta del Mezzogiorno. Questo quotidiano interregionale, fondato a Bari nel 1887, è una delle testate storiche del Sud Italia e vanta un profondo radicamento sia in Puglia che in Basilicata.

La lunga tradizione e la consolidata esperienza della Gazzetta del Mezzogiorno, con le sue edizioni locali come la Gazzetta della Basilicata e la Gazzetta di Potenza, hanno fornito le basi professionali e l'ispirazione per la creazione di Basilicata Digital Channel, che oggi proietta questa eredità nel mondo dell'informazione web.