Beyoncé ha sorpreso i suoi fan il 4 luglio con l'uscita del nuovo singolo "Morning dew (donk)", che dà il via al conto alla rovescia di 60 giorni per la ristampa di "B'Day", il suo iconico secondo album. Pubblicato il 6 luglio 2026, il brano anticipa la speciale 20th Anniversary Edition dell'album, in uscita in concomitanza con il compleanno dell'artista.

"Morning dew (donk)" è stato scritto da Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon, e prodotto dalla stessa Beyoncé insieme a Pharrell Williams. Questo è il primo singolo inedito della superstar mondiale negli ultimi due anni, un regalo dedicato alla sua storica comunità di fan, la BeyHive.

Il brano sarà incluso nella già citata 20th Anniversary Edition di "B'Day".

L'uscita del singolo è accompagnata da un lyric video, diretto dal collaboratore di lunga data Cliff Watts, noto anche per il servizio fotografico di Beyoncé per Sports Illustrated Swimsuit in occasione del suo 25° compleanno. Il video recupera immagini d'archivio dell'artista, aggiungendo un tocco celebrativo al progetto.

Il Successo di B'Day e la Nuova Edizione

L'album "B'Day", originariamente pubblicato nel settembre 2006, ha segnato un traguardo importante per Beyoncé. Debuttò direttamente al primo posto della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti, vendendo oltre 541.000 copie nella prima settimana. Il successo non si limitò agli USA, con l'album che raggiunse la vetta delle classifiche in numerosi mercati internazionali, incluso il Giappone.

La prossima 20th Anniversary Edition di "B'Day" promette di arricchire la discografia di Beyoncé con contenuti speciali, offrendo un'occasione per riscoprire i capitoli fondamentali della sua carriera. La scelta di pubblicare un singolo inedito, frutto della collaborazione con artisti e produttori di fama come Pharrell Williams e The-Dream, sottolinea la volontà di celebrare i vent'anni di "B'Day" non solo con una semplice ristampa, ma con una nuova fase creativa.

La Dedica alla BeyHive e le Collaborazioni

"Morning dew (donk)" è un omaggio speciale alla BeyHive, la comunità globale di fan che ha sostenuto Beyoncé sin dagli inizi. Il coinvolgimento di Cliff Watts per il lyric video rafforza questo legame, valorizzando il materiale d'archivio e i momenti più iconici della carriera della cantante.

Watts aveva già immortalato l'artista nel celebre servizio fotografico di Sports Illustrated Swimsuit, contribuendo a consolidare la sua immagine di icona globale.

Beyoncé ha spesso utilizzato gli anniversari come opportunità per ripercorrere i suoi successi e coinvolgere i fan con nuove iniziative musicali e visive. La collaborazione con Pharrell Williams per il nuovo singolo evidenzia la costante ricerca artistica dell'artista, sempre attenta a mantenere elevato il livello qualitativo della sua produzione, anche in contesti celebrativi.