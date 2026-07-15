Il consigliere regionale Mario Bochicchio ha recentemente evidenziato l'urgente necessità di garantire le risorse finanziarie per i Quadri plastici di Avigliano, definendoli una delle espressioni più originali e identitarie del patrimonio culturale lucano. Questo appello giunge in un momento cruciale, a seguito dell'approvazione del Programma triennale delle politiche culturali 2025-2027. All'interno di tale programma, è stato inserito e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Basilicata un emendamento significativo, sottoscritto dallo stesso Bochicchio insieme al collega consigliere Piero Lacorazza (Pd).

Bochicchio ha sottolineato l'importanza di dare ora piena e concreta attuazione all'impegno assunto dal Consiglio. Ciò implica lo stanziamento delle risorse economiche indispensabili per la promozione e la valorizzazione di questa straordinaria tradizione artistica. Il consigliere ha rimarcato con forza che "Investire sui Quadri plastici significa valorizzare una peculiarità della Basilicata, promuovere il territorio e sostenere una manifestazione capace di unire tradizione e innovazione". La richiesta è dunque esplicita e diretta alla Giunta regionale, affinché provveda a dare seguito agli impegni presi, assicurando i fondi necessari per il futuro e la crescita dei Quadri plastici.

I Quadri plastici di Avigliano: un'arte vivente della Basilicata

I Quadri plastici di Avigliano rappresentano una forma d'arte unica nel suo genere, le cui radici affondano nei primi anni del Novecento, proprio nel cuore di Avigliano, in provincia di Potenza. Questa suggestiva manifestazione consiste nella rappresentazione vivente di scene sacre e storiche. Attraverso l'impiego di figuranti immobili, vengono ricreati veri e propri "quadri" tridimensionali, capaci di catturare l'attenzione e l'emozione del pubblico. L'evento è unanimemente riconosciuto come una delle principali espressioni del patrimonio culturale immateriale della Basilicata e, grazie alla sua unicità e al suo profondo legame con la storia locale, attira ogni anno un considerevole numero di visitatori, contribuendo significativamente alla promozione turistica del territorio.

Riconoscimento istituzionale e la valorizzazione del patrimonio immateriale

Il profondo valore culturale dei Quadri plastici di Avigliano ha ottenuto un importante riconoscimento anche a livello nazionale. Il Ministero della Cultura, infatti, ha posto l'attenzione su questa preziosa tradizione, inserendola nell'ambito delle sue iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale italiano. Questo significativo riconoscimento si colloca all'interno di un più ampio quadro di politiche nazionali dedicate a sostenere e promuovere le manifestazioni storiche e artistiche che costituiscono l'identità e la ricchezza dei diversi territori italiani. L'attenzione ministeriale conferma l'importanza di preservare e diffondere pratiche culturali come i Quadri plastici, che rappresentano un legame vitale con la storia e le tradizioni locali.