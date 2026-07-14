Robert De Niro ha celebrato a Roma il regista Bernardo Bertolucci e il suo capolavoro ‘Novecento’, in occasione del cinquantesimo anniversario della storica pellicola. Ospite d’onore della rassegna ‘Il Cinema in Piazza’, l’attore è intervenuto durante la proiezione nell’arena di piazza San Cosimato, esprimendo il suo profondo orgoglio per aver partecipato al progetto. De Niro ha ricordato Bertolucci come un cineasta sempre “dalla parte della gente e del giusto”, evidenziando la sua visione sociale e umana.

Il legame profondo con Bertolucci e l'Italia

L'evento romano è stato l'occasione per De Niro di rievocare i ricordi personali legati a Bertolucci e all'intenso periodo delle riprese. Il regista italiano lo volle per il ruolo del possidente Alfredo Berlinghieri, subito dopo il trionfo dell'attore ne ‘Il Padrino – Parte II’. Questa scelta si rivelò una tappa cruciale non solo per la carriera di De Niro, ma anche per il suo legame profondo con l'Italia, terra d'origine dei suoi nonni molisani. Per calarsi nel personaggio, De Niro si immerse completamente nella realtà della campagna emiliana, trascorrendo settimane nelle cascine, apprendendo il dialetto e i ritmi locali. Un'esperienza che l'attore ha sempre definito una vera e propria scuola di libertà artistica e un confronto arricchente con il cinema d'autore europeo.

‘Novecento’: un film simbolo e una collaborazione indimenticabile

Diretto da Bertolucci nel 1976, ‘Novecento’ si conferma un capolavoro del cinema italiano e internazionale. La pellicola vide la straordinaria collaborazione tra Robert De Niro e Gérard Depardieu, interprete di Olmo, figlio di contadini. Il loro fu un intenso confronto artistico, caratterizzato da stili recitativi distinti: la recitazione metodica di De Niro si contrappose all'istinto puro del collega francese. L'attore ha ribadito come la lavorazione del film non fosse stata solo una sfida professionale, ma l'inizio di una sincera amicizia con Bertolucci. De Niro ha inoltre evidenziato la persistente attualità del messaggio sociale e politico di ‘Novecento’, un'opera che continua a risuonare profondamente.

Robert De Niro, icona del cinema mondiale

Robert De Niro, attore e produttore cinematografico statunitense di origini italiane, è una figura iconica del cinema mondiale, insignito di due premi Oscar. Riconosciuto come uno dei più grandi interpreti della sua generazione, ha collaborato con registi di fama internazionale, lasciando un segno indelebile nella storia della settima arte. La sua lunga carriera è costellata di ruoli iconici e contraddistinta da una costante e profonda ricerca artistica, culminata anche nella memorabile collaborazione con Bernardo Bertolucci.