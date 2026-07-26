Il Teatro dell'Aquila di Fermo è stato ufficialmente riconosciuto come patrimonio mondiale Unesco. Questo prestigioso annuncio è stato diramato il 26 luglio 2026 dalla Corea del Sud, dove la quarantottesima sessione del Comitato del patrimonio mondiale si è tenuta nella città di Busan. Il significativo riconoscimento non riguarda esclusivamente il teatro fermano, ma si estende anche ad altri sette importanti teatri marchigiani, tutti inclusi nella lista Unesco come parte integrante del “sistema dei teatri condominiali all’italiana del diciottesimo e diciannovesimo secolo nell’Italia Centrale”.

La notizia ha generato un'onda di entusiasmo e soddisfazione. L’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, ha commentato l'evento definendolo “sensazionale, unica”. Nel suo messaggio, l'assessore ha espresso pubblicamente la sua gratitudine alla Regione Marche, insieme a Giorgia Latini, Chiara Biondi e Silvia Luconi, per il lungo e fruttuoso percorso che ha condotto a questo storico risultato. La candidatura che ha portato al riconoscimento era stata promossa congiuntamente dalla Regione Marche e dal Ministero della Cultura, evidenziando una proficua collaborazione istituzionale.

I teatri marchigiani nel Patrimonio Unesco

Oltre al già menzionato Teatro dell’Aquila di Fermo, la lista dei siti Unesco accoglie altri sette gioielli architettonici e culturali delle Marche.

Questi includono il Teatro Pergolesi di Jesi, il Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Serpente Aureo di Offida, il Lauro Rossi di Macerata, il Feronia di San Severino Marche, il Gentile da Fabriano di Fabriano e il Bramante di Urbania. A questi otto teatri marchigiani si aggiungono, come parte dello stesso sistema, il Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria, situato in provincia di Rimini, e il Teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto, in Umbria.

È importante sottolineare che, rispetto ai quattordici teatri marchigiani inizialmente proposti per la candidatura, alcuni non sono rientrati nella selezione finale. Tra questi figurano il Teatro Rossini di Pesaro, il Teatro della Fortuna di Fano, il Bruno Mugellini di Potenza Picena, il Teatro Persiani di Recanati, il Vaccaj di Tolentino e il Teatro Comunale di Porto San Giorgio.

Il modello dei teatri condominiali all'italiana

Il “sistema dei teatri condominiali all’italiana”, che costituisce il fulcro di questa importante candidatura, rappresenta un modello architettonico e sociale peculiare, sviluppatosi tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, prevalentemente nelle regioni dell'Italia centrale. La sua caratteristica distintiva risiede nella partecipazione diretta dei cittadini alla loro creazione e gestione, attraverso innovative forme di comproprietà tra enti pubblici e gruppi di privati. Questo approccio ha segnato una vera e propria trasformazione culturale, mutando radicalmente la funzione del teatro: da luogo di intrattenimento esclusivo, riservato alle sole élite, è diventato una vera e propria istituzione culturale al servizio della comunità, rendendosi accessibile e promuovendo la partecipazione collettiva.

La decisione del Comitato Unesco premia non solo un inestimabile patrimonio architettonico e culturale, ma riconosce anche la singolare peculiarità storica della regione Marche e, più in generale, dell'Italia centrale. Questo prestigioso riconoscimento evidenzia il valore intrinseco della collaborazione virtuosa tra istituzioni e cittadini, un modello esemplare per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali che continua a ispirare e a produrre risultati significativi.