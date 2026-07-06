La storica band svedese Europe, icona dell'hard rock melodico, è pronta a infiammare il palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma. L'appuntamento è fissato per martedì 7 luglio 2026 alle ore 21.00, in quella che si preannuncia come una delle tappe più attese del loro tour estivo. L'evento si inserisce nella prestigiosa rassegna Rock in Roma 2026, un punto di riferimento per gli amanti della musica internazionale.

Il concerto offrirà al pubblico un repertorio ricco e coinvolgente, attingendo ai classici più amati della band.

Brani intramontabili come "The Final Countdown", "Carrie" e "Rock the Night" risuoneranno nella suggestiva cornice romana, permettendo ai fan di ripercorrere oltre quarant’anni di carriera di un gruppo che ha segnato la storia del rock mondiale. La formazione, guidata dall'inconfondibile voce di Joey Tempest, promette una serata ad alta energia e grande impatto emotivo.

Un'icona del rock in scena a Roma

Gli Europe, attivi sin dagli inizi degli anni Ottanta, hanno conquistato una fama globale grazie a hit che sono diventate veri e propri inni generazionali. "The Final Countdown", in particolare, resta ancora oggi uno dei brani più iconici e riconoscibili del genere hard rock melodico, simbolo di un'epoca e di uno stile musicale che continua a influenzare nuove generazioni di artisti.

Con milioni di dischi venduti a livello globale, gli Europe si confermano tra i gruppi più influenti e longevi del loro genere, capaci di mantenere intatta la loro potenza e la loro capacità di coinvolgere il pubblico dal vivo.

La loro esibizione a Roma rappresenta un'occasione imperdibile per assistere a uno spettacolo che celebra la loro eredità musicale, proponendo un mix equilibrato di energia, tecnica e melodia. L'inizio del live è previsto per le 21.00, con l'apertura delle porte già dalle 19.00, garantendo un'esperienza completa in termini di ambientazione e atmosfera per tutti i partecipanti.

La cornice unica dell'Auditorium e Rock in Roma

La scelta della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" come location per questo evento non è casuale.

Si tratta di un anfiteatro moderno, parte di uno dei complessi culturali più importanti della Capitale, progettato dal celebre architetto Renzo Piano. L'Auditorium è rinomato per la sua eccellente acustica e per la sua armoniosa integrazione con l'ambiente urbano circostante, rendendolo un punto di riferimento ideale per concerti, festival e manifestazioni culturali di alto livello.

Il concerto degli Europe si inserisce nel programma di Rock in Roma 2026, una rassegna ormai consolidata nel calendario musicale estivo romano. Questo festival è celebre per ospitare grandi nomi della scena musicale internazionale e per offrire spettacoli dal forte impatto scenografico, proposti ogni anno tra giugno e luglio.

La presenza degli Europe arricchisce ulteriormente l'offerta musicale della Capitale, aggiungendo un tassello di tradizione e di rock internazionale a un'estate già vivace. Il pubblico romano avrà così l'opportunità di rivivere dal vivo brani epici e momenti di grande carica emotiva, in una serata che promette di essere memorabile.