Google e il Pelé Brand hanno presentato il mini documentario “Il gol più bello mai visto”, che narra il leggendario “Gol da Rua Javari”, segnato da Pelé nel 1959. Il progetto si basa su una sofisticata ricostruzione al computer, realizzata con l'intelligenza artificiale (IA) di Google DeepMind. Utilizzando modelli avanzati come Veo 3 e Gemini Omni, e grazie alla collaborazione di storici, testimoni e la famiglia di Pelé, ricordi e frammenti storici sono stati trasformati in immagini in movimento. Il mini documentario sarà espostoal Museo di Pelé entro la fine dell'anno.

L'iniziativa mira a preservare l'eredità del campione, restituendola con l'autenticità di una ricostruzione storica. KK Walker, Executive Creative Director di Google AI & Gemini, ha definito il lavoro “il frutto di una grandissima collaborazione tra storici, creativi, esperti di tecnologia e il Pelé Brand”. Anche Neymar Santos Sr., fondatore e presidente di NR Sports, ha sottolineato l'importanza di trattare l'eredità di Pelé “sempre con cura, rispetto e responsabilità”, con l'obiettivo di “permettere al mondo di vivere un momento reale che non era mai stato catturato da una telecamera.”

Il contesto storico della prodezza del 1959

L'azione leggendaria ricostruita risale al 2 agosto 1959, allo stadio Rua Javari di San Paolo (ufficialmente Estádio Conde Rodolfo Crespi), durante una partita del campionato Paulista tra il Santos e il Clube Atlético Juventus.

Questo gol, che lo stesso Pelé definì il suo più bello, non fu mai ripreso da telecamere, affidando la sua memoria esclusivamente a testimonianze orali. La sua leggenda crebbe grazie a una straordinaria combinazione di dribbling e tre sombreri, uno sul portiere, culminati con un colpo di testa a porta sguarnita. Questi elementi hanno creato una risonanza epocale nella storia del calcio.

Questo video è una delle prime e più significative applicazioni della tecnologia IA per restituire visivamente un evento epocale senza registrazioni. A differenza di precedenti tentativi, questa versione si distingue per un lavoro di ricerca documentale approfondito e una produzione meticolosa, garantendone l'autenticità e la fedeltà storica.

IA, memoria culturale e patrimonio sportivo

Il mini documentario si inserisce in un contesto più ampio, dove l'intelligenza artificiale è impiegata per preservare e tramandare la memoria storica. La collaborazione tra Google, il Pelé Brand, storici e testimoni è stata cruciale per descrizioni dettagliate. I modelli Veo 3 e Gemini Omni hanno elaborato informazioni frammentarie, componendo una narrazione visiva coerente. Il risultato, accessibile entro l'anno al Museo di Pelé, contribuirà alla conservazione di un patrimonio sportivo inedito. Il progetto dimostra come le nuove tecnologie possano ricostruire momenti culturali perduti, trasmettendo l'immaginario collettivo alle nuove generazioni con un'innovazione tecnica e il rispetto filologico.