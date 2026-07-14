Il magnate cinese Cao Dewang, fondatore di un gruppo leader mondiale nei vetri per l'automotive e tra gli uomini più ricchi della Cina, ha visitato Santarcangelo di Romagna. Con il sindaco Filippo Sacchetti, Dewang ha presentato la nuova fase della collaborazione con la Stradivari International Music Academy. Questa partnership si inserisce nel contesto delle relazioni tra gli eredi del Maestro liutaio Antonio Stradivari e la città romagnola, sede dal 2025 dell'Accademia musicale.

Il rafforzamento dei legami è stato stimolato dall'interesse di Luca Stradivari, giovane musicista e liutaio, fondatore di accademie musicali a Shanghai e Santarcangelo.

L'accordo, siglato da Cao Dewang, si estende al campus della Fuyao University di Fuzhou e si configura come una partnership culturale e commerciale. Fulcro dell'intesa è la creazione e programmazione di un prestigioso teatro d'opera all'interno del campus universitario di Fuzhou. Questo spazio sarà una vetrina permanente dell'eccellenza operistica e teatrale italiana, ospitando artisti, docenti e studenti della Stradivari Academy e promuovendo un interscambio culturale.

La visita del magnate e il calendario musicale

La prima visita in Italia di Cao Dewang è iniziata con l'arrivo all'aeroporto Fellini su un aereo privato. Il magnate ha soggiornato nelle suite della Rocca di Santarcangelo e, dopo una tappa a Rimini, ripartirà per l'Inghilterra.

A Cambridge, infatti, presenterà il progetto 'Stradivari'. La Stradivari Academy e il Summer Festival 2026 animeranno Santarcangelo con quattordici concerti, tra venerdì 31 luglio e domenica 23 agosto, offrendo un ricco calendario musicale.

Emilia-Romagna e Cina: un partenariato strategico

Le relazioni tra l'Emilia-Romagna e la Cina rappresentano un capitolo significativo di cooperazione internazionale, sviluppato attraverso una serie di accordi istituzionali, economici e culturali. Dal 2008, la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto intese strategiche con le Province cinesi di Zhejiang, Guangdong e Shandong. Questi accordi hanno favorito numerose iniziative di cooperazione in settori chiave come il commercio, gli investimenti, l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, la tutela dell'ambiente, la cultura e il turismo.

La collaborazione si è consolidata negli anni recenti con missioni istituzionali, visite reciproche e partecipazione a fiere internazionali. Un esempio è la Transport Logistic China 2026, dove è stato presentato il modello logistico integrato regionale, favorendo nuovi contatti con autorità e operatori cinesi e esplorando ulteriori opportunità di sviluppo congiunto.