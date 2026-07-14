L'Università di Camerino ha conquistato il primo posto nella classifica Censis 2026, affermandosi come eccellenza tra i piccoli atenei statali. La graduatoria, pubblicata il 14 luglio 2026, ha valutato le università italiane in base a indicatori di qualità e servizi offerti agli studenti, riconoscendo il valore dell'istituzione marchigiana.

Il primato e i criteri di valutazione Censis

L'ateneo marchigiano si è distinto tra le università con meno di 10.000 iscritti, ottenendo un notevole punteggio complessivo di 98,2 su 110. La classifica Censis ha considerato parametri quali servizi, strutture, comunicazione e internazionalizzazione.

Camerino ha eccelso in particolare per la qualità dei servizi agli studenti e per la sua capacità di attrarre iscritti da fuori regione.

Questo prestigioso risultato premia il lavoro di tutta la comunità accademica e conferma la costante attenzione dell'ateneo verso gli studenti. L'università ha inoltre registrato un significativo aumento delle nuove immatricolazioni rispetto all'anno precedente, consolidando un trend positivo già osservato negli ultimi anni.

L'identità e l'offerta dell'Università di Camerino

L'Università di Camerino è un rinomato ateneo statale con sede nell'omonima città marchigiana. L'istituzione offre corsi di laurea in vari ambiti disciplinari, distinguendosi per una forte attenzione alla ricerca e all'innovazione.

Promuove inoltre numerose iniziative di internazionalizzazione, collaborando attivamente con enti e università estere.

La sua struttura universitaria è efficacemente organizzata in scuole di area scientifica, tecnologica e umanistica, garantendo una formazione completa e specialistica. Oltre all'eccellenza didattica e di ricerca, l'Università di Camerino è profondamente impegnata in progetti di sviluppo locale e nella valorizzazione del territorio. A tal fine, offre un robusto sistema di servizi di orientamento e un supporto mirato agli studenti, sia a quelli provenienti da altre regioni italiane sia a quelli internazionali, facilitandone l'integrazione e il successo accademico.