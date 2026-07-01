Il 30 giugno 2026 è scomparso, a 75 anni, Victor Willis, frontman dei Village People. La band ha annunciato la morte su Facebook. Nato a Dallas il 1 luglio 1951, Willis fu voce e fondatore del gruppo disco. Il comunicato: "Victor si è spento martedì 30 giugno 2026 a seguito di una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy".

Dopo aver lasciato i Village People a inizio anni Ottanta,Willis tornò frontman nel 2017. La sua scomparsa ha evidenziato il contributo ai successi come "Y.M.C.A.", "Go West" e "In The Navy", brani co-scritti da Willis.

L'impatto dei Village People

I Village People, formatisi negli anni Settanta, divennero celebri per i costumi; Willis era il poliziotso. Fu coautore dei maggiori successi, canzoni inno per la comunità LGTBQ+ e la cultura pop. Il nome del gruppo rimanda al Greenwich Village, noto per la comunità gay.

Nel 2012, Willis vinse una battaglia legale che gli riconobbe i diritti su brani come "Y.M.C.A." e "In The Navy". Dopo la riunificazione nel 2017, il gruppo ha mantenuto una presenza pubblica e culturale, esibendosi anche a raduni politici.

Controversie e l'ultima dichiarazione

Negli ultimi anni, i Village People sono tornati al centro dell'attenzione per l'utilizzo dei loro brani in eventi politici, con il coinvolgimento di Willis.

Ciò suscitò reazioni contrastanti tra i fan, per la valenza simbolica di "Y.M.C.A.", dall'adozione LGTBQ+ all'impiego in manifestazioni conservatrici.

Nel 2024, Willis dichiarò che "la gente deve togliersi la mente dalla fogna" sulle interpretazioni di "Y.M.C.A.", negando fosse un inno gay: "false supposizioni danneggiano il brano". Willis lascia la moglie Karen Huff-Willis. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca per la musica pop e disco internazionale.