Il festival Adrifest animerà i borghi e i paesaggi di Molise e Abruzzo dal 30 luglio al 26 agosto 2026. Diretto dal violinista e compositore Luca Ciarla, l’evento propone un ricco cartellone di concerti, spettacoli, incontri e laboratori, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e umano tramite musica, arti performative e partecipazione delle comunità.

L’edizione 2026 inaugura il 30 luglio nel Palazzo Ducale di Larino (Campobasso) con il concerto di Occhi Chiusi In Mare Aperto. Il 3 agosto, nello Spazio Arte Petrecca di Isernia, l’incontro "Linee, viaggi e comunità".

Ad agosto, nella sala delle Cisterne di Tufillo (Chieti), il laboratorio "Mappe Sonore" (guidato da Luca Ciarla) valorizzerà il patrimonio sonoro locale. Sempre a Tufillo, il 7 agosto, e l’8 agosto a Larino, in scena "La Macchina e il Vento", che rilegge l’immaginario futurista tramite musica, danza e arti visive.

Eventi e highlights

Il 15 agosto a Colletorto (Campobasso), Luca Ciarla si esibirà con altri musicisti, proponendo composizioni e riletture musicali regionali. Clou il ritorno del "Termoli Jazz Podium" al Teatro Verde di Termoli, con tre serate di concerti e jam session. L’ultimo appuntamento, il 26 agosto nel Palazzo Ducale di Larino, vedrà il Dimitri Monstein Ensemble in un concerto che suggellerà il dialogo internazionale (I‑Jazz e Pro Helvetia).

Adrifest, multidisciplinare, intreccia paesaggi, movimento, memoria e innovazione in performance immersive. Mira a rafforzare il legame tra comunità locali e cultura, promuovendo scoperta e condivisione nei suggestivi luoghi dell’Adriatico e del suo entroterra. Si conferma un crocevia di talenti e promotore del patrimonio artistico e paesaggistico, con iniziative che uniscono creatività, partecipazione e peculiarità locali.

Organizzazione e missione

Adrifest è organizzato dall’Associazione Culturale Adri|Art di Termoli, con il sostegno di Comune di Larino e Regione Molise (risorse FSC – Piano Sviluppo e Coesione). Diretto da Luca Ciarla, il festival presenta eventi internazionali in contesti di grande valore storico, culturale e paesaggistico.

La programmazione include concerti, mostre, spettacoli, letteratura, incontri, passeggiate, circo, eventi all’alba e tematiche ambientali. Adrifest promuove il territorio adriatico anche con eventi in altre città italiane e all’estero, nell’ambito della Rete Adriatica.