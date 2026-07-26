Nino D'Angelo si prepara a festeggiare i suoi settanta anni con un grande evento musicale. Il 21 giugno 2027, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospiterà "Sette punto zero", un concerto che promette di riunire generazioni di fan per ripercorrere gli oltre cinquant'anni di una carriera ricca e variegata. L'appuntamento non sarà solo una celebrazione del compleanno dell'artista, ma un vero e proprio tributo collettivo alle sue numerose esperienze e trasformazioni artistiche.

L'annuncio è stato dato dallo stesso D'Angelo, che ha definito l'evento "la festa delle mie tante vite".

L'artista ha sottolineato il suo percorso di continuo rinnovamento, sia come cantante che come autore e interprete. "Ho iniziato dal nulla, ma la musica mi ha permesso di vivere vite diverse: quella dell'artista popolare, dell'attore, dello sperimentatore", ha dichiarato. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al pubblico, "che mi ha sempre accompagnato e che ha condiviso con me ogni fase di questo viaggio".

Lo stadio Maradona: un palco per la storia

L'evento "Sette punto zero" al Maradona rappresenta un momento significativo, essendo uno dei rari casi in cui un artista napoletano celebra un traguardo così importante nella principale arena della città. Lo stadio Diego Armando Maradona, noto in precedenza come Stadio San Paolo, è da decenni un luogo simbolo per Napoli, con una capacità di oltre 50.000 posti.

Storicamente palcoscenico di rilevanti eventi musicali italiani, il Maradona accoglierà D'Angelo per uno spettacolo concepito come un racconto musicale e personale.

La scaletta del concerto includerà brani iconici come “Napoli”, “Senza giacca e cravatta” e “Nu jeans e na maglietta”, affiancati da canzoni più recenti e nuovi arrangiamenti. Sono previsti anche duetti con ospiti della scena musicale nazionale e artisti emergenti, a testimonianza della volontà di D'Angelo di valorizzare sia la tradizione che l’innovazione. L’evento mira a coinvolgere l’intera città, presentandosi come un simbolo di appartenenza culturale oltre che musicale.

Nino D'Angelo: una carriera tra musica e identità partenopea

Nato a Napoli e cresciuto nel quartiere San Pietro a Patierno, Nino D'Angelo ha debuttato giovanissimo negli anni Settanta, affermandosi rapidamente nel panorama della musica partenopea. Il suo stile inconfondibile, la capacità di rinnovarsi e la coerenza nel rappresentare l’anima popolare e poetica della città lo hanno reso una delle voci più rappresentative della canzone napoletana moderna. Nel corso della sua lunga carriera, ha pubblicato decine di album, conquistando dischi d’oro e platino, e ha partecipato a importanti manifestazioni come il Festival di Sanremo. Parallelamente, D'Angelo si è distinto come autore teatrale e interprete cinematografico.

La scelta dello stadio Maradona per il concerto dei settanta anni rafforza il profondo senso di appartenenza dell’artista a Napoli e al suo pubblico. D'Angelo ha saputo raccontare non solo le storie della sua città, ma anche le trasformazioni culturali e sociali che hanno attraversato Napoli e la sua gente. L'appuntamento del 21 giugno 2027 si preannuncia, dunque, come un evento di grande significato, sia musicale che identitario, per la città partenopea e per l'intera musica italiana.