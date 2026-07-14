Il film "Odissea" di Christopher Nolan, in uscita nelle sale italiane il 16 luglio 2026, offre un'immersione tra mito e realtà attraverso le location reali che hanno dato vita al celebre viaggio di Ulisse. Il kolossal, con Matt Damon nei panni dell'eroe omerico, attraversa un vasto panorama geografico: Turchia, Marocco, Sicilia, Peloponneso, Corfù, Scozia e Islanda, con le scene finali completate negli studi di Universal City, in California.

La produzione, svoltasi tra il 25 febbraio e l'8 agosto 2025, ha privilegiato l'uso di cineprese IMAX a pellicola e scenari naturali autentici, evitando ricostruzioni digitali.

Questo approccio ha coinvolto oltre sei Paesi e ambienti estremi, rendendo l'impresa una delle più ambiziose della carriera di Nolan, che ha sottolineato l'importanza dell'immersione fisica di cast e troupe nei luoghi del mito.

Dalla Turchia al Nord Africa: le prime tappe

Il viaggio di Ulisse prende il via dall'antica Troia, rappresentata dal sito archeologico di Hisarlık, nell'Anatolia occidentale, terra di confine tra Europa e Asia. Le prime sequenze della presa di Troia sono state girate nel villaggio fortificato di Aït Ben Haddou in Marocco. Le sue architetture in mattoni di fango e le antiche mura, patrimonio dell'umanità, hanno fornito uno sfondo autentico per le scene di assedio e incendio.

Le riprese in Marocco hanno toccato Marrakech, Tahannaout, Essaouira e i dintorni di Dakhla, sulla costa del Sahara Occidentale. Qui è stata ricreata Ogigia, l'isola dove la ninfa Calipso trattiene Ulisse per sette anni.

Il cuore del Mediterraneo: Sicilia e Lazio

La Sicilia è una tappa significativa. I faraglioni dei Ciclopi di Acitrezza fanno da sfondo allo scontro con Polifemo, mentre lo stretto di Messina evoca il passaggio tra Scilla e Cariddi. L'arcipelago delle Eolie è protagonista: Lipari ospita l'incontro con le sirene, scena girata dietro il porto di Pignataro su velieri d'epoca. Altre riprese hanno interessato Vulcano, gli scogli di Pietra Lunga e Pietra Menalda, la Pietra del Bagno e l'isolotto di Basiluzzo.

Nelle Egadi, Favignana ha offerto paesaggi incontaminati: Cala Rotonda come punto di accesso via mare, l'isolotto di Preveto per un villaggio mitologico, e il Castello di Santa Caterina per un punto panoramico. Il percorso si è poi esteso alla costa laziale, includendo il porto di Ostia e il Circeo, luoghi degli episodi legati alla maga Circe.

Grecia: rovine e isole accoglienti

Gran parte delle scene è stata girata in Grecia, in particolare nel Peloponneso. La Messenia ha ospitato la grotta di Nestore, vicino alla spiaggia di Voidokilia. Altre location greche includono il castello medievale di Methoni a Kalamata, l'Acrocorinto di Corinto e la spiaggia di Almyrolaka a Creta.

Corfù, identificata con l'antica Scheria dei Feaci, accoglie Ulisse prima dell'ultimo tratto del suo viaggio.

Itaca, simbolo del ritorno, è stata rappresentata attraverso Vathy, Gidaki e, secondo alcune teorie, la penisola di Paliki sull'isola di Cefalonia. La Tracia attuale, teatro degli scontri con i Ciconi, ha offerto scenari come il Parco Nazionale del Delta dell'Evros e la "città blu" di Kavala.

Oltre il Mediterraneo: Scozia e Islanda

Il kolossal di Nolan si spinge anche oltre il bacino mediterraneo. Le scene della battaglia con i Lestrigoni sono state girate nella foresta di Culbin, nella Scozia nordorientale. Altre location scozzesi includono Burghead, le rovine del castello di Findlater e il porto di Buckie, dove era ormeggiata la nave vichinga Draken Harald Hårfagre.

Infine, l'Islanda, terra a cui il regista è legato per "Interstellar" e "Batman Begins", ha fornito paesaggi sorprendenti. Le riprese islandesi sono state effettuate nei pressi del porto di Landeyjahöfn, nella parte meridionale dell'isola, contribuendo a sequenze spettacolari.