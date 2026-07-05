Il Teatro dell'Opera di Roma ha inaugurato la sua stagione estiva al Circo Massimo con un successo straordinario: oltre 15.000 spettatori nelle prime tre serate, tutte sold out. La nuova location, scelta per l'indisponibilità delle Terme di Caracalla, ha ospitato eventi di richiamo. L'apertura è stata trainata dallo storico Alessandro Barbero con “San Francesco” e da “Il Gladiatore in concerto”, che ha visto la proiezione del film di Ridley Scott con colonna sonora eseguita dal vivo dall'orchestra e dal coro della Fondazione, diretti da Ludwig Wicki, con la voce di Lisa Gerrard, co-autrice delle musiche con Hans Zimmer.

Il sovrintendente Francesco Giambrone ha espresso grande soddisfazione per l'esito, evidenziando l'importante sforzo organizzativo e logistico per allestire un'arena da oltre 5.000 posti, che ha permesso tre sold out consecutivi. Giambrone ha sottolineato la gioia di vedere un pubblico numeroso e felice in un luogo legato alla memoria del tempo della pandemia. La chiave del successo risiede nella programmazione interdisciplinare, varia e aperta alle contaminazioni di genere. La sfida ora si sposta su prossimi appuntamenti, inclusa la rappresentazione di “Aida”, con l'obiettivo di mantenere l'equilibrio tra grandi numeri di spettatori ed eccellenza artistica.

Il Circo Massimo: polo per grandi eventi

Il Circo Massimo, iconico spazio archeologico romano, si conferma polo privilegiato per grandi eventi culturali. La sua capacità di ospitare manifestazioni diverse, dalla lirica ai concerti pop, ne rafforza la funzione di centro aggregatore. Negli ultimi anni, ha registrato afflussi di pubblico notevoli, paragonabili a quelli dell'Opera di Roma. Tra questi, spicca la presentazione della serie animata “Due Spicci” di Zerocalcare, che a maggio ha richiamato quasi 15.000 persone, con i concerti di Coez e Giancane. Questa versatilità evidenzia il valore polifunzionale del Circo Massimo, mantenendo un ruolo centrale nella vita culturale romana e la vocazione alla partecipazione collettiva.

Teatro dell'Opera di Roma: tradizione e innovazione

Fondato nel 1880, il Teatro dell'Opera di Roma è punto di riferimento per lirica e balletto. Quest'anno, l'istituzione ha affrontato una sfida logistica e artistica, spostando la stagione estiva dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo. Il trasferimento, dovuto a lavori di restauro, ha richiesto notevole capacità organizzativa per allestire un'arena da oltre 5.000 posti e garantire l'elevata qualità delle produzioni. Storicamente, il Teatro ha valorizzato le stagioni in spazi non convenzionali, integrando la lirica al patrimonio storico romano. L'attuale programmazione interdisciplinare, dal teatro storico alle produzioni sinfoniche, riflette la volontà di attrarre nuovi pubblici e mantenere l'alto standard qualitativo, come dimostrato dalla risposta entusiastica e dai sold out.