Il Teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto è stato ufficialmente inserito nella prestigiosa Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. La decisione è giunta al termine della 48ª sessione del Comitato del Patrimonio mondiale, svoltasi a Busan, in Corea del Sud, tra il 19 e il 29 luglio 2026. L’inserimento iniziale riguarda dieci teatri condominiali dell'Italia centrale, tra cui il Menotti di Spoleto, riconosciuti per il loro eccezionale valore architettonico e culturale.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha espresso grande soddisfazione.

“Accogliamo con orgoglio e soddisfazione la decisione del Comitato del Patrimonio mondiale dell’UNESCO”, ha dichiarato il Ministro. Ha aggiunto che il riconoscimento “celebra l’eccezionale valore universale di questi gioielli architettonici, centri vitali di fruizione culturale, identità e coesione sociale per le comunità che li custodiscono da oltre due secoli”. I teatri condominiali sono stati definiti una “infrastruttura culturale italiana di eccellenza”, che ha permesso a generazioni di cittadini nei borghi e piccoli centri di fruire di opera, musica classica e spettacolo dal vivo.

I teatri italiani riconosciuti dall'UNESCO

In totale, sono diciotto i teatri condominiali dell'Italia centrale, distribuiti tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria, che hanno ottenuto l'iscrizione nella Lista UNESCO.

Oltre al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto, figurano il Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria, il Teatro Pergolesi di Jesi, il Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Serpente Aureo di Offida, il Teatro dell’Aquila a Fermo, il Lauro Rossi di Macerata, il Teatro Feronia di San Severino Marche, il Gentile da Fabriano di Fabriano e il Bramante di Urbania. L'elenco include anche il Teatro Comunale di Porto San Giorgio, il Teatro Sociale di Amelia, il Carlo Goldoni di Bagnacavallo, il Rossini di Pesaro, il della Fortuna di Fano, il Giuseppe Persiani di Recanati, il Bruno Mugellini di Potenza Picena e il Nicola Vaccaj di Tolentino.

La candidatura è stata promossa dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha definito la decisione “un risultato storico per le Marche e per l'intero sistema teatrale e culturale regionale e nazionale”, un riconoscimento che “conferma il valore universale di un patrimonio unico al mondo”.

Lucia Chiatti, direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, che gestisce il Teatro Pergolesi di Jesi, ha espresso grande emozione: “Siamo orgogliosi e parecchio emozionati, lo confesso. Aspettavamo con trepidazione l’esito di questo percorso iniziato nel 2020. Una sfida impegnativa che è servita da stimolo per ricoprire il valore del bene e della nostra attività”.

Storia e valore dei teatri di comunità

I teatri condominiali, realizzati tra il XVIII e il XIX secolo nei centri storici dell’Italia centrale, rappresentano un modello unico di partecipazione culturale. Nati dall'iniziativa di comunità locali che si tassavano per finanziare la costruzione di un teatro, ne diventavano poi comproprietarie.

Questa gestione ha reso l'attività culturale, prima limitata ad ambiti religiosi e aristocratici, accessibile a un pubblico più vasto.

Questi "teatri di comunità" presentano sale a palchi, accogliendo tutte le classi sociali agli stessi spettacoli e promuovendo coesione sociale e partecipazione collettiva. Il riconoscimento UNESCO evidenzia il loro ruolo di “centri vitali della vita comunitaria”, capaci di innovare la tradizione teatrale italiana e di garantire, per oltre due secoli, l'accesso a opera, musica classica e spettacolo dal vivo anche nei centri più piccoli. Il Teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto, con gli altri siti riconosciuti, incarna l'eccellenza di questa infrastruttura culturale italiana, il cui impatto sull'architettura teatrale ha risuonato a livello mondiale.