Grande fermento nel cuore di Trastevere, a Roma, dove piazza San Cosimato si è gremita di pubblico in attesa dell’arrivo di Robert De Niro. L’iconico attore statunitense è l’ospite d’onore della rassegna ‘Il Cinema in Piazza’, un evento molto atteso che lo vede protagonista nella presentazione di ‘Novecento’ di Bernardo Bertolucci. La serata celebra un’importante ricorrenza: i cinquant’anni dall’uscita di questo capolavoro cinematografico, che vide De Niro nel ruolo del possidente terriero Alfredo Berlinghieri, affiancato da Gérard Depardieu nei panni del contadino Olmo Dalcò.

L'attesa e l'incontro con il pubblico

La notizia della presenza di Robert De Niro ha generato un’enorme affluenza, con centinaia di persone, in particolare giovani, che hanno sfidato la calura pomeridiana del luglio capitolino. Fin dalle prime ore, la folla ha cercato di assicurarsi un posto privilegiato per godere di una buona visuale sull’incontro e sulla successiva proiezione. L’apice dell’attesa è stato raggiunto con il dialogo sul palco di piazza San Cosimato, dove De Niro ha interagito con lo scrittore Antonio Monda e con Valerio Carocci, presidente della Fondazione Piccolo America, ente organizzatore della rassegna ‘Il Cinema in Piazza’. L’incontro precede la proiezione di ‘Novecento – Atto I’, prevista per le 21.15.

“Novecento”: un’opera monumentale in due atti

La proiezione di ‘Novecento’, film uscito nel settembre del 1976, rappresenta un momento significativo per gli appassionati di cinema. Considerato una delle opere più rappresentative della filmografia di Bernardo Bertolucci, il colossal vanta una durata complessiva di ben cinque ore e venti minuti. Per questo motivo, all’epoca della sua uscita nelle sale, fu distribuito in due parti distinte. Questa sera, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a ‘Novecento – Atto I’, mentre la conclusione dell’opera, ‘Novecento – Atto II’, sarà proiettata la sera successiva, completando l’esperienza cinematografica.

La trama del film narra le vicende parallele e intrecciate di Alfredo Berlinghieri e Olmo Dalcò, due figure emblematiche cresciute insieme ma destinate a percorsi divergenti a causa delle profonde differenze sociali.

Ambientato nell’Italia dei primi del Novecento, il film esplora le tensioni e i cambiamenti di un’epoca di aspre lotte e rivendicazioni contadine, offrendo uno spaccato intenso e drammatico della società del tempo. La proiezione della versione restaurata del film costituisce un’occasione speciale per celebrare il cinema italiano e i suoi protagonisti.

L’iniziativa con Robert De Niro si inserisce pienamente nel ricco programma annuale di ‘Il Cinema in Piazza’, una rassegna che da anni anima diverse piazze romane, tra cui San Cosimato, offrendo al pubblico un’occasione unica per riscoprire grandi classici e incontrare protagonisti del cinema internazionale. Un appuntamento imperdibile che celebra la settima arte sotto il cielo estivo della Capitale.