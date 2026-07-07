Lunedì 13 luglio 2026, lo stadio Gran Sasso d'Italia-Italo Acconcia dell'Aquila ospiterà la 35ª edizione della 'Partita del Cuore'. L'evento di solidarietà vedrà sfidarsi la Nazionale Cantanti, capitanata da Sal Da Vinci, e la Nazionale Politici, guidata dal Mister Roberto Mancini. La serata sarà trasmessa in diretta su Rai1, Rai Radio 2, in streaming su RaiNews.it e on demand su RaiPlay, con la conduzione di Eleonora Daniele.

Questa manifestazione è parte integrante del programma ufficiale di 'L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026' ed è realizzata con il supporto del Comune dell’Aquila, della Regione Abruzzo e della società calcistica L’Aquila 1927.

L'obiettivo principale è la raccolta fondi per l'emergenza causata dal sisma in Venezuela e per sostenere progetti dedicati alla condizione giovanile nel territorio aquilano. Il 40% dell'incasso dei biglietti sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza in Venezuela, mentre il restante 60% sarà destinato alla Fondazione Ausilia per iniziative locali. Le donazioni effettuate tramite l'sms solidale 45595 saranno interamente utilizzate per supportare la popolazione venezuelana attraverso Croce Rossa Italiana, Unhcr e Unicef.

Le squadre in campo e le finalità benefiche

Per la Nazionale Cantanti, oltre al capitano Sal Da Vinci, scenderanno in campo Ubaldo Pantani (alias 'Gineprio'), Il Tre, Moreno, Eddie Brock, Paolo Vallesi, Pierdavide Carone e TonyPitony.

Sono state preparate le magliette anche per Ivana Spagna e Claudia Gerini, quest'ultima ambasciatrice della Croce Rossa, con la speranza che possa partecipare come giocatrice. La Nazionale Politici, guidata dal Mister Roberto Mancini, annovera tra i suoi protagonisti Matteo Renzi, Gianmarco Mazzi, Luca Ciriani, il capitano Pierluigi Biondi, Alessandro Cattaneo, Giorgio Mulè, Anna Ascani, Laura Ravetto, Iacopo Morrone, Alessandro Morelli. Maurizio Gasparri ricoprirà il ruolo di team manager, affiancato da Francesco Boccia, Marco Furfaro e Francesco Emilio Borrelli. Saranno presenti anche alcuni giornalisti, tra cui Massimo Giletti e Salvo Sottile. Per il calcio d'inizio è atteso il presidente Figc Giovanni Malagò.

Pietro Giulio Mariani, capo di Gabinetto della Croce Rossa Italiana, ha illustrato la drammaticità della catastrofe in Venezuela, che ha causato oltre 3.500 morti, più di 16.000 feriti e decine di migliaia di dispersi. Ha inoltre evidenziato il rischio di una "crisi all'interno della crisi", legata a gravi pericoli epidemiologici e alla criminalità. I rappresentanti Unicef hanno sottolineato che quasi un milione di bambini necessita di protezione a causa del terremoto, spesso rimasti soli e costretti a vivere in strada. È stato rimarcato che le donazioni sono cruciali per proteggerli "dalla tratta, dalla violenza, da chi li fa sparire e dal traffico d'organi", supportando le organizzazioni che operano quotidianamente sul campo.

L'Aquila: un legame consolidato con la solidarietà

Questa manifestazione rappresenta un significativo momento di solidarietà, capace di unire spettacolo, sport e impegno sociale. L'evento consolida il legame tra le istituzioni locali e progetti di rilievo nazionale. Per il terzo anno consecutivo, la città dell’Aquila ospita la Partita del Cuore durante la stagione estiva, rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento per iniziative benefiche e culturali. La realizzazione dell'evento si avvale della collaborazione della società sportiva L’Aquila 1927 e del sostegno della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila, evidenziando l’importanza della sinergia tra sport, cultura e solidarietà per affrontare le emergenze e promuovere il benessere sociale.